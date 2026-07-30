Seinfra segue com os serviços de manutenção e executa trabalhos em 51 bairros de João Pessoa

Com ações que reforçam a mobilidade urbana, previnem alagamentos e garantem mais segurança para a população, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue, nesta quinta-feira (30), com os serviços de tapa-buraco, manutenção da rede de drenagem e iluminação pública em 51 bairros da Capital. As equipes atuam diariamente com base nas demandas da população, registradas pelos canais oficiais de atendimento do Município.

A operação tapa-buraco vai percorrer os bairros de José Américo, Varjão, Mangabeira, Cuiá, Valentina Figueiredo, Oitizeiro, Ernesto Geisel, Ernani Sátiro, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, Jardim Veneza, Mumbaba, Bairro das Indústrias, Costa do Sol, Cristo Redentor, Bancários, Funcionários, Costa e Silva, Distrito Industrial, Bairro dos Ipês, Tambauzinho, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Jaguaribe, Manaíra, Anatólia, Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Colibris, Roger, Alto do Céu, Ilha do Bispo, Torre, Centro, Treze de Maio, Expedicionários, Varadouro, Grotão, Bairro dos Estados e Tambiá.

Na programação desta quinta-feira, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções como limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede nos seguintes bairros: Planalto Boa Esperança, Valentina de Figueiredo, Mumbaba, Distrito Industrial, Gramame, João Paulo II, Bairro das Indústrias, Muçumagro, Centro, Portal do Sol, Oitizeiro, José Américo, Geisel, Centro, Alto do Céu, Costa do Sol, Torre, Varadouro e Manaíra.

Já as equipes de iluminação pública realizam manutenção nos bairros do Centro, Padre Zé, Manaíra, Aeroclube, Funcionários, Gramame, Valentina, Figueiredo, Mangabeira, Altiplano, Cristo, Jardim Oceania, Varjão, Funcionários, Tambauzinho, Ernesto Geisel, Bessa, Jardim São Paulo, Muçumagro, Paratibe, Jardim Cidade Universitária, Bancários, Mandacaru, Alto do Céu, Bairro dos Ipês, Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Mumbaba e Mussuré.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.