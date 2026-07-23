Secretaria de Infraestrutura realiza operação tapa-buraco em 50 bairros nesta quarta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), realiza, nesta quarta-feira (22), serviços da operação tapa-buraco em 50 bairros da Capital. As demandas atendidas são solicitadas pela população por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Com várias equipes em campo, os serviços serão iniciados às 8h e vão garantir vias mais seguras para condutores e pedestres.

Durante todo o dia, as equipes da operação tapa-buraco vão percorrer os seguintes bairros: Tambaú, José Américo, Centro, Mangabeira, Valentina Figueiredo, Treze de Maio, Ernesto Geisel, Jardim Cidade Universitária, Bairro das Indústrias, Tambauzinho, Mandacaru, Cabo Branco, Bairro dos Ipês, Aeroclube, Bessa, Jardim Oceania, Portal do Sol, Colibris, Bancários, Ilha do Bispo, Funcionários, Distrito Industrial, Gramame e Mumbaba.

Os serviços também serão feitos no Pedro Gondim, Tambiá, Torre, Bairro dos Estados, Miramar, Manaíra, Varadouro, Cuiá, Alto do Mateus, Costa e Silva, Cristo Redentor, Ernani Sátiro, Cruz das Armas, Jardim Veneza, João Paulo II, Paratibe, Planalto da Boa Esperança, Muçumagro, Alto do Céu, Jaguaribe, Brisamar, Altiplano, Trincheiras, Grotão e Oitizeiro.

Outros serviços de manutenção – As equipes de iluminação pública trabalham no Altiplano, Colinas do Sul, Brisamar, Seixas, Cristo Redentor, Costa e Silva, Jaguaribe, João Paulo II, Cuiá, Varadouro, Ernani Sátiro, José Américo, Portal do Sol, Cabo Branco, Mangabeira, Valentina Figueiredo e Bancários.

Os serviços de manutenção de galerias como limpeza e desobstrução de galerias, extensão de rede, entre outros, também acontecem em diversos pontos da cidade para coibir alagamentos no período chuvoso.

Atendimento – As solicitações dos serviços de manutenção devem ser feitas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, onde a população pode realizar e acompanhar o pedido de forma online.