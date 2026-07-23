Preço do pão francês em João Pessoa tem variação de mais de 100%, diz Procon-JP – Foto: Divulgação.

O quilo do pão francês tem variação de 108,17% em padarias de João Pessoa, de acordo com levantamento feito pelo Procon-JP divulgado nesta terça-feira (21). A pesquisa foi feita em 32 padarias e panificadoras na segunda-feira (20).

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De acordo com a pesquisa, essa variação foi encontrada na comparação de um estabelecimento no bairro de Cruz das Armas, com preço de R$ 12, e R$ 24,98 em estabelecimentos no bairro do Brisamar e Jardim Oceania.

Entre os menores preços encontrados para o pão francês tradicional, o levantamento identificou valores de R$ 12,75, no Bairro das Indústrias; R$ 12,99, em estabelecimentos de Mangabeira e Jaguaribe; e R$ 13 em Cruz das Armas.

O pão francês integral apresentou uma diferença de R$ 21,42 entre o menor e o maior preço pesquisados. O produto foi encontrado por valores entre R$ 13,49, em Jaguaribe, e R$ 34,90, no Brisamar, uma variação de 158,71%. Outros menores preços foram registrados a R$ 14,90, no Bairro das Indústrias, e R$ 16 em uma padaria de Mangabeira.

Já o pão de forma tradicional teve a maior diferença de preços entre os produtos pesquisados. O levantamento apontou valores entre R$ 8, em Cruz das Armas, e R$ 30,90, no Cabo Branco, uma diferença de R$ 22,90 e uma variação de 286,25%. Outros três menores preços foram encontrados por R$ 12,75, no Bairro das Indústrias; R$ 13 em Mangabeira; e R$ 13,49, em Jaguaribe.