Prefeitura da Capital reforça importância da vacina contra dengue e alerta para dose de reforço

Com a intensificação mês chuvas nesse mês de maio e o clima quente característico do Nordeste, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde (SMS), reforça o alerta à população sobre os cuidados necessários para evitar focos do mosquito Aedes aegypti dentro das residências. Além disso, às ações de prevenção, os profissionais de saúde que atuam nas salas de vacinas chamam a atenção dos pais e responsáveis para a importância da imunização contra a dengue de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, especialmente daqueles que ainda não iniciaram ou não concluíram o esquema vacinal.

A vacinação contra a dengue é realizada com a vacina Qdenga em todas as salas de vacina da rede municipal, localizadas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínicas Municipais e no Centro de Imunização. Conforme orientação do Ministério da Saúde (MS), a aplicação do imunizante não é disponibilizada nos pontos móveis.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas, sendo fundamental o cumprimento completo do calendário para garantir a eficácia da proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4).

No ano passado, o sorotipo DEN-3 gerou maior preocupação entre as autoridades sanitárias devido ao seu alto potencial de provocar formas graves da doença. Além disso, a circulação simultânea de diferentes sorotipos aumenta os riscos de complicações, principalmente em casos de reinfecção.

Dados Epidemiológicos – De acordo com dados do DataSUS, em João Pessoa, 36.826 crianças e adolescentes receberam a primeira dose da vacina contra a dengue. No entanto, apenas 10.381 retornaram para completar o esquema vacinal com a segunda aplicação.

“Seguimos reforçando o alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de garantir a aplicação da primeira dose, lembrando que é essencial a dose de reforço para assegurar a proteção completa contra a dengue e reduzir os riscos de complicações da doença”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Documentação necessária – Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças e adolescentes), além do Cartão SUS e da caderneta ou cartão de vacinação.

Encontre a sala de vacina ou o ponto móvel mais próximo:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para pessoas que integram os grupos prioritários.