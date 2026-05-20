CURRAIS NOVOS É FINALISTA NACIONAL EM PRÊMIO DE GESTÃO PÚBLICA E INOVAÇÃO

O município de Currais Novos foi finalista no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), uma iniciativa do Sebrae que reconhece e valoriza as melhores práticas da gestão pública voltadas ao desenvolvimento local. Com mais de 25 anos de história, o prêmio já contabiliza mais de 10 mil inscrições e premiou mais de mil iniciativas em todo o Brasil.

Na 13ª edição do PSPE, o município de Currais Novos conquistou o título de vencedor da etapa estadual e alcançou a condição de finalista na etapa nacional, destacando-se entre mais de 2.800 projetos inscritos por mais de 1.900 prefeituras de todo o país.

A solenidade nacional aconteceu nesta segunda-feira (18), no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, e contou com a presença do prefeito Lucas Galvão, que representou o município na cerimônia.

Estar entre os finalistas de um prêmio de alcance nacional, coloca Currais Novos em posição de destaque, reconhecendo os avanços na modernização da gestão pública, o fortalecimento do empreendedorismo e a busca contínua por soluções inovadoras que impulsionam o desenvolvimento econômico e social do município.