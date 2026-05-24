Suspeito de tentar matar parentes em disputa por terrenos é preso em João Pessoa

Foi preso nesta terça-feira (19), em João Pessoa, um homem de 40 anos suspeito de praticar diversos episódios de violência contra familiares por disputas envolvendo terrenos da família. De acordo com a Polícia Civil, entre os casos investigados estão tentativas de homicídio cometidas pelo suspeito contra os próprios tios.

Segundo a polícia, os episódios de violência aconteciam há cerca de dois anos. Durante as investigações, duas vítimas prestaram depoimento. Uma terceira pessoa não foi ouvida por causa do estado de saúde.

Entre as provas reunidas pela investigação, está um vídeo que mostra o suspeito agredindo um dos parentes com um pedaço de madeira na cabeça.

Ainda conforme a Polícia Civil, em outro episódio, o investigado teria atacado uma das vítimas com uma faca artesanal. A vítima conseguiu se defender e sofreu uma lesão na mão.

A polícia também teve acesso a vídeos que mostram o arremesso de artefatos explosivos caseiros, que teriam sido utilizados pelo suspeito durante a noite para intimidar os familiares.

O homem foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e tentativa de homicídio qualificado. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de João Pessoa.

A prisão foi realizada pela equipe da 9ª Delegacia Distrital de Mangabeira, com apoio da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (DCCPES). O homem segue à disposição da Justiça.