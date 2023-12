saiba como alugar espaços para tendas nas praias

As inscrições para o aluguel de espaços para tendas no Réveillon nas praias de Intermares e Formosa, em Cabedelo, estão abertas e vão até o dia 27 de dezembro. Estão sendo oferecidos, ao todo, 168 espaços, sendo 143 na praia de Intermares , e 25 em praia Formosa.

O aluguel para intermares, com espaço 6m x 6m custa R$150; e o aluguel para Formosa, com 3m x 3m, custa R$50. Vale lembrar que esses valores não incluem as tendas.

Como alugar?

Os interessados em alugar esses espaços devem se dirigir à Secretaria de Turismo (Setur), que está localizada à Rua Duque de Caxias, S/N, Centro, das 8h às 14h.

Já para emitir a guia do aluguel, é necessário levar cópia do RG e comprovante de residência.

A autorização para o uso dos espaços é intransferível, e a responsabilidade por ligar pontos de energia nas tendas é inteiramente do requerente junto à Energisa.

Para mais informações, a Prefeitura Municipal de Cabedelo disponibiliza o telefone 3206.0513.