ASSISTIR Santos x Grêmio AO VIVO com imagens Brasileiro SUB-17 2022, HOJE (11/11) – BOLA ROLANDO

O jogo entre Santos x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 acontece hoje, HOJE (10/11) às 21:30 hs,. O mandante do jogo, Santos , tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada em quatro fases, está assim dividida, como mostra a tabela no final do artigo.

Esta á uma das melhores oportunidades para que os jogadores até 16 anos consigam despontar para o cenário nacional. Serve também de base para os treinadores das seleções juvenis e também profissional, para estudarem os novos talentos do Brasil.É a principal competição da categoria que, conta também com a Copa do Brasil Sub-17 entre outras competições regionais.

Escalação do provável GRÊMIO SUB-17: Cássio, Luiz Eduardo, João Lima, Viery e José Guilherme, Caio, Kaick e Kauan Kelvin; Gustavo, Jefinho e Lucas Caniggia.

Escalação do provável SANTOS SUB-17: Rodrigo Falcão; JP Chermont, Lenin, Samuel e Souza; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Matheus Lima; Rodrigo Cezar, Bernardo e Deivid.

Assistir Santos x Grêmio AO VIVO com imagens, Campeonato Brasileiro Sub-17, HOJE (10/11) às 21:30 hs

Entretanto, a única emissora brasileira que transmite o Sub 17 é o SporTV. Por outro lado, em streaming, a própria CBF também transmitirá o jogo em parceria com o MyCujoo TV (CBF TV). O serviço de streaming está disponível em aplicativos para Android e IOS, além de disponibilizar um endereço para que o assinante assista ao vivo.

Confira onde será transmitido o jogo SporTV: SIM, CBF TV/MyCujoo TV: SIM, GLOBOESPORTE.com: Não (Nota: os veículos podem alterar a programação e as competições podem ser pausadas a qualquer momento, sem aviso prévio)

O Campeonato Brasileiro Sub-17 – 2022

O Campeonato brasileiro de Futebol Sub-17 é uma competição de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição será realizada em quatro fases que, segundo documento da própria CBF, foram divididas da seguinte forma.

O CAMPEONATO será disputado em 4 (quatro) fases:

Assim, a 1ª Fase: 20 (vinte) clubes distribuídos em 2 (dois) grupos de 10 (dez) clubes cada;

Entretanto, o GRUPO A: São Paulo Red Bull Bragantino Internacional Corinthians Athletico Paranaense Atlético – GO Palmeiras Santos Chapecoense Grêmio

GRUPO B: Fluminense Vasco da Gama Atlético Mineiro Bahia Botafogo Ceará Cruzeiro Flamengo Fortaleza América Fc

Assim, a 2ª Fase (Quartas-de-Final): 8 (oito) clubes distribuídos em 4 (quatro) grupos de 2 (dois) clubes cada;

3ª Fase (Semifinal): 4 (quatro) clubes distribuídos em 2 (dois) grupos de 2 (dois) clubes cada;

4ª Fase (Final): 2 (dois) clubes em 1 (um) grupo. Parágrafo único – Em todas as fases, os clubes as iniciarão com zero ponto (ganhos e perdidos).

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

