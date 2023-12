Cícero Lucena entrega praça no bairro do Cristo, a 6ª construída do zero pela gestão municipal

A qualidade de vida e bem-estar de uma população também estão associados à ocupação de áreas de lazer e convivência, como praças públicas, por exemplo. Nesta segunda-feira (18), o prefeito Cícero Lucena entregou a Praça Risonete Freitas Domingos, no Conjunto Bela Vista, bairro do Cristo – a 6ª construída do zero pela gestão municipal. Crianças, famílias inteiras e até um grupo de ala ursa fizeram a festa para comemorar a inauguração do equipamento.

“A gente está observando aqui, com muita alegria e felicidade, a gestão que cuida de toda João Pessoa, em todas as áreas. Seja na educação, saúde, infraestrutura, pavimentando as ruas, padronizando as calçadas, quer seja na preocupação da geração do emprego, de preparar João Pessoa para um futuro cada vez melhor”, afirmou o prefeito.

No Conjunto Bela Vista, a Prefeitura também atingiu os 100% de pavimentação de ruas, além da reforma e ampliação de uma Cozinha Comunitária. O vice-prefeito Leo Bezerra destacou que a gestão municipal segue avançando com obras em todos os bairros. “Vamos chegar ao final desse mandato com mais de mil ruas pavimentadas. Estamos reformando e modernizando todas as USFs e escolas, chegando com obras em toda a cidade”, afirmou.

A Praça Risonete Freitas Domingos conta com quadra poliesportiva, pista para caminhada, paisagismo, iluminação de LED, Academia para Terceira Idade, bancos permanentes e playground. “Um investimento de R$ 720 mil num equipamento comunitário para a promoção do esporte e a inclusão. Isso é uma marca dessa gestão”, afirmou o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão.

Entre os moradores, a dona de casa Antônia Dias Silva levou os filhos para aproveitar o novo espaço de lazer e convivência. As crianças puderam inaugurar a quadra poliesportiva já brincando. “É bom pra todo mundo, mas, pra eles, é ainda melhor. Porque tem um local adequado pra jogar, pra brincar. Ainda mais agora que estarão entrando de férias escolares”, comemorou.

Praças construídas e entregues – Rivaldo Correia (Grotão); Maria Célia Feitosa (Paratibe); Praça do Seixas (Seixas); Cícero Leite (Cuiá); Clócio Beltrão (Miramar) e Risonete Freitas Domingos (Cristo).

Praças reformadas entregues – Praça do Carro Antigo (Manaíra) e Praça da Conquista (Padre Zé).

Outras sete praças estão em processo de licitação para construção, do zero, e outra está com serviços sendo executados no bairro de Gramame.