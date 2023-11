Sedurb executa serviços de manutenção e zeladoria na escadaria e praça do Santuário da Penha

23/11/2023 |

07:00 |

24

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) está realizando serviços de melhorias na escadaria e na praça localizada em frente ao Santuário da Penha, no bairro de mesmo nome.

Os serviços de manutenção e zeladoria englobam reparos estruturais, consertos de equipamentos, além de pintura e outras intervenções e têm por objetivo proporcionar mais comodidade aos fiéis durante a realização da 260ª edição da Romaria da Penha.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, a ação é executada de forma rotineira ao longo do ano e foi intensificada por conta da proximidade de um dos maiores eventos religiosos do país. O gestor lembrou que este ano a romaria deve reunir mais de 500 mil pessoas. “Estamos com nossas equipes de manutenção e zeladoria, além das de poda, intensificando os serviços para proporcionar segurança, conforto e comodidade aos fiéis que todos os anos participam desse grandioso evento”, afirmou.

Solicitações – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato com a Sedurb pelo telefone 3218-9300 ou e-mail [email protected]. Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da pasta e atendidos conforme a urgência de cada situação.