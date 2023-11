Curta-metragem feito por estudantes da UFPB vai ser exibido em Paris

O curta-metragem ‘Arlinda’, que segue a jornada de uma jovem que se encontra em um trabalho opressivo, produzido por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foi selecionado para a mostra de artes brasileira Expo Euroarts, que acontecerá em dezembro, em Paris, na França. A obra será exibida a no evento por 15 dias.

O filme foi dirigido pelo estudante Jonny Herbert e realizado por uma equipe de estudantes do curso. Além disso, o curta foi gravado entre 2022 e 2023, para a composição de uma atividade avaliativa do componente acadêmico Direção Cinematográfica, ministrado pela professora Vânia Perazzo.

O curta-metragem, sem fins lucrativos, é a primeira obra políglota paraibana, tendo versões em portugês, inglês, espanhol, francês, Libras, audiodescrição e legenda acessível LSE.

O curta foi produzido nesse formato visando a aplicação da obra em festivais de cinema estudantil no exterior para o estudo da estrutura desses editais.

Sobre ‘Arlinda’

Contendo 15 minutos de duração, ‘Arlinda’ é um drama psicológico que acompanha a jornada de Arlinda Trindade, uma jovem corajosa, que se encontra presa em um trabalho opressivo.

O curta-metragem explora as pressões emocionais e físicas enfrentadas por Arlinda enquanto ela lida com várias intempéries, seguindo o processo de adoecimento da protagonista e se faz por meio de um prólogo e três atos. Sendo eles:

Encantamento;

Desencantamento; e

Adoecimento.

Obra poliglota

O diretor do filme, Johnny Herbert, salienta a preocupação com a adição da Libras como um dos idiomas da película, da audiodescrição e legendagem como um compromisso com a acessibilidade e parte do dever dos produtores de cinema de possibilitar que todas as pessoas tenham acesso ao filme.

“Juntos, gravamos as quatro versões do filme no estúdio de som do CCTA, com pessoas especializadas nas respectivas línguas, que se voluntariaram para fazer o trabalho”, disse a diretora de som, Mariana Silveira, sobre o processo.

Pedido de apoio

Para conseguir levar a produção do curta-metragem para a exibição na Expo Euroarts, em Paris, o grupo de alunos participou de um edital de circulação artística em que foram selecionados.

Contudo, uma vez que a ajuda de custo fornecida para a viagem de cinco pessoas da equipe não é o bastante para cobrir todos os gastos, os estudantes estão fazendo uma arrecadação e pedindo ajuda por meio da chave pix [email protected].

Os realizadores do curta-metragem pretendem continuar inscrevendo a produção em produções em seleções de exposições, mostras e festivais universitários internacionais, já que o filme abrange um tema universal e foi desenvolvido em quatro idiomas.