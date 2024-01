Resultado do Enem 2023 é divulgado nesta terça-feira (16)

O Resultado do Enem 2023 vai ser divulgado nesta terça-feira (16) na Página do Participante, em https://enem.inep.gov.br/participante/#!/. Para acessar as notas com o resultado do Enem 2023, o candidato deve fazer login com o CPF e a senha de acesso ao sistema.

Na página de resultado do Enem 2023, o participante tem acesso aos boletins com notas obtidas em cada prova, organizados na seguinte ordem:

Linguagens, códigos e suas tecnologias

Ciências humanas e suas tecnologias

Ciências da natureza e suas tecnologias

Matemática e suas tecnologias

Redação

A nota do Enem é usada para selecionar estudantes para o ensino superior em universidades públicas e privadas no Brasil e também em instituições internacionais.

Nas universidades e institutos públicos, o processo de seleção de novos alunos acontece por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições no programa acontecem de 22 a 25 de janeiro.

Em toda a Paraíba, 21.673 vagas estão sendo oferecidas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Instituto Federal da Paraíba (IFPB). O resultado do Sisu será divulgado no dia 30 de janeiro.

Abaixo é possível acompanhar as notas de corte para curso disponível da Paraíba e fazer os cálculos com base no resultado do Enem 2023.

Notas de corte dos cursos para calcular com base no resultado do Enem 2023

300 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 300 pontos tem algumas opções na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São opções para essa faixa de pontuação cursos como Letras e Construção de Edifícios.

400 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 400 pontos no Enem tem várias opções na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Dependendo da localização e da modalidade de inscrição no Sisu, com essa pontuação é possível cursar Ciência da Computação, Direito e Fisioterapia, por exemplo.

500 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 500 pontos no Enem pode fazer diversos cursos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

As opções para essa faixa de pontos são Fisioterapia, Psicologia, Engenharias e Ciência da Computação.

600 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 600 pontos no Enem pode fazer diversos cursos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São opções para a faixa dos 600 pontos os cursos de Fisioterapia, Psicologia, Engenharias e até Medicina.

700 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 700 pontos pode fazer quase todos os cursos que quiser na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São exemplos de cursos essa pontuação Medicina Veterinária, Fonoaudiologia, Odontologia e até Medicina.

800 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem consegue 800 pontos no Enem consegue fazer o curso que quiser em qualquer instituição pública de ensino superior do estado.

Confira a tabela de pontos do Enem para cada curso na Paraíba, compare com o seu resultado do Enem 2023 e acompanhe todas as informações e dicas essenciais para se dar bem no Enem e entrar no curso dos sonhos.