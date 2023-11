Na CBN, Braga Netto explica por que Bolsonaro escolheu Queiroga no lugar de Nilvan

Em entrevista à CBN Paraíba, nesta quarta-feira (22), o ex-ministro Braga Netto confirmou que o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga é o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa em João Pessoa, em 2024. “Antes de vir para cá toquei no assunto com o presidente (Bolsonaro) e ele autorizou o Queiroga é o candidato nosso aqui”, revelou.

A declaração ‘enterra’ mais uma vez as esperanças de uma ala do partido, autodenominada ‘triunvirato’, que referendou este mês o nome do comunicado Nilvan Ferreira como pré-candidato da direita conservadora, com o apoio dos deputados federal Cabo Gilberto (PL) e estadual Wallber Virgolino (PL).

Apesar do acirramento local, Braga Netto demonstrou não considerar o racha e justificou que o ex-ministro foi escolhido “por sua capacidade de gestão”.

“Não houve nenhuma desavença ou conflito dentro do PL com relação a isso. O presidente escolheu o Queiroga pela capacidade de gestão. O Queiroga tem um viés municipalista”, afirmou.

Ao Conversa Política, Nilvan minimizou a importância da declaração e reafirmou que sua pré-candidatura está mantida. “O PL segue as decisões de Wellington Roberto, que é aliado do PSB, que é aliado do governo do PT. A gente tem que estar preocupado em outro aspecto. Estamos cuidando do projeto da direita no estado. Temos um candidato definido e os próximos passos definidos. Wellington cuida de Queiroga e nós cuidamos da direita”, afirmou.

Evento do PL

Braga Netto está em João Pessoa para participar de um evento do PL denominado ‘João Pessoa Melhor, de Verdade’. O evento acontece no Oceana Atlântico Hotel, no Bessa, a partir das 19 horas. Também devem estar presentes o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, e o deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto.

A iniciativa tem como objetivo discutir propostas que devem construir um plano de governo da candidatura majoritária para disputa das eleições municipais da capital paraibana em 2024.

Marcelo Queiroga, que também esteve no estúdio da CBN, disse que além de uma gestão da saúde, que priorize a atenção básica, defende melhorias na educação, infraestrutura e saneamento, além de uma reforma administrativa. “Temos um ponto de vista liberal. queremos um estado enxuto, eficiente, que traga respostas à sociedade”, disse.

CONFIRA AQUI A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA