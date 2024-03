onde acompanhar, arbitragem e estatísticas

A oitava rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024 terá mais dois jogos no fim de semana, e um deles é Campinense x Atlético-PB. Raposa e Trovão Azul têm encontro marcado para as 16h do domingo (10), no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O Rubro-Negro entrará em campo bastante pressionado pela má campanha que vem fazendo no Campeonato Paraibano até aqui. E ameaçado, inclusive, de ver já nesta rodada as suas chances de classificação chegarem ao fim. Com duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete jogos, o Campinense soma oito pontos e está na sétima colocação, precisando não apenas vencer os seus jogos, mas também torcer por uma combinação de resultados para conseguir chegar às semifinais.

Do outro lado, os atleticanos já estão rebaixados, mas se apegam ao seu departamente jurídico para tentar reverter a pena imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba (TJDF-PB), que lhe tirou 13 pontos. Dentro de campo, o Atlético-PB tem campanha idêntica à da Raposa — duas vitórias, dois empates e três derrotas —, mas, com a punição que sofreu nos tribunais, soma -5 e está na irremediável lanterna do estadual.

Dia, hora e local de Campinense x Atlético-PB

Dia: 10/03

Hora: 16h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Campinense x Atlético-PB

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Campinense x Atlético-PB ficarão por conta da CBN ;

pelas ondas do rádio, as emoções de Campinense x Atlético-PB ficarão por conta da ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes de Botafogo-PB x Fortaleza lance a lance.

Escalações prováveis

CAMPINENSE: Rodrigues, Eduardo, Matheus Reis e Ramon Baiano; Clayton, Brunão, Rayanderson, Alan Pedro e Ângelo; Lucas Reis e Maycon Rangel. Técnico: Francisco Diá.

Rodrigues, Eduardo, Matheus Reis e Ramon Baiano; Clayton, Brunão, Rayanderson, Alan Pedro e Ângelo; Lucas Reis e Maycon Rangel. Francisco Diá. ATLÉTICO-PB: Camilo, Leonardo, Lucca Padial, Wesley Rodrigues e Bahia; Rendell, Gustavo Cabelo e David; Biel, Renan Henrique e Bruno Gonçalves. Técnico: Ederson Araújo.

Arbitragem

Árbitro principal: Tiago Ramos

Tiago Ramos Assistente 1: Ruan Neres

Ruan Neres Assistente 2: Mattheus Tcharles

Mattheus Tcharles Quarto árbitro: Cássio Enmanuel

Dia a dia do Campinense

Após a vitória sobre o Nacional de Patos, na quinta-feira, os jogadores rubro-negros ganharam o dia de folga.

Pela manhã, a comissão técnica de Francisco Diá comandou um treino técnico-tático na Toca da Raposa. A tarde foi de descanso para o elenco.

Folga total.

Manhã de atividade na academia e tarde de treino técnico-tático na Toca da Raposa.

Manhã de atividade na academia e tarde de treino técnico-tático na Toca da Raposa. Também na terça-feira, o clube anunciou as contratações dos atacantes Rodrigo e Palominha.

A quarta-feira foi de atividade apenas em turno: os jogadores treinaram à tarde na Toca da Raposa. Também à tarde, Rodrigo e Palominha foram apresentados e integrados ao elenco rubro-negro.

Manhã de atividade na academia e tarde de treino técnico-tático na Toca da Raposa.

