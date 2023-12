Centro de Estudos do Hospital Municipal Santa Isabel realiza simpósio científico

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), através do Centro de Estudos Afonso Pereira da Silva (Ceapes) realiza, no dia 14 dezembro, o I Simpósio Científico, onde serão apresentados trabalhos científicos decorrentes de experiências exitosas de profissionais, servidores, colaboradores, residentes, estudantes e extensionistas que atuam na unidade.

Os interessados em participar do simpósio têm até a próxima terça-feira (5) para enviar os temas dos trabalhos ao Centro de Estudos. No dia 10, termina o prazo para envio de slides e banners.

Os trabalhos poderão ser apresentados de forma oral ou por meio de banner ou pôster. A apresentação oral ocorrerá entre às 9h e 10h do dia 14, tendo o limite de 10 minutos para cada apresentação. Já as apresentações por meio de banner ou pôster ocorrerão entre 11h e 12h, também com prazo de 10 minutos para cada uma.

Durante o simpósio, pacientes e profissionais de saúde do HMSI poderão prestar depoimentos, de forma presencial ou por vídeo, apresentando o grau de satisfação durante a permanência no HMSI.

Instruções – Conforme instruções normativas sobre o evento definidas pelo Ceapes, as inscrições dos trabalhos devem ser realizadas através do preenchimento do formulário presente no link: https://forms.gle/YXPnXfrbMEUoHpHb6.

Os trabalhos devem ser enviados, até o dia 05/12, para o e-mail do Ceapes: [email protected]. O número máximo de autores por trabalho deve ser composto por 8 (oito) autores, incluindo o relator.

Os modelos dos slides e do banner, para apresentação, serão disponibilizados em pasta no Google Drive, através do link: https://drive.google.com/drive/folders/17i6LeoXbUgSRrC1Ql3vKLc2JVa9Zbiq?usp=drive_link. O banner deve seguir o padrão de 100cm de altura por 90cm de largura, contendo introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão.

O encerramento do simpósio, que terá caráter de confraternização natalina, vai marcar o término das atividades semestrais do Ceapes.