Educação e esporte

Projeto de capoeira faz sucesso nas escolas municipais de João Pessoa e empolga crianças e adolescentes

25/03/2023 | 17:00 | 164

Uma das práticas esportivas que mais simboliza o Brasil, a capoeira, foi introduzida na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa e vem fazendo sucesso com os estudantes. As aulas da modalidade, que fazem parte do Projeto Capoeira no Chão da Escola: Gingando entre Saberes, da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), já estão sendo desenvolvidas em cerca de 20 unidades de ensino em tempo integral.

A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, que envolve elementos de dança, arte marcial, música, jogo e religiosidade. Ela surgiu no Brasil através de negros escravizados como forma de resistência à opressão dos senhores e da preservação de suas identidades culturais. A roda, os instrumentos musicais, o canto e os movimentos corporais compõem a performance do esporte.

Agora em 2023, completa 20 anos da criação da Lei nº 10.639/2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’. O ensino da capoeira nas escolas de João Pessoa só reforça o compromisso da gestão com esta temática tão importante.

“A capoeira é importante para combater o racismo e melhorar as relações étnico-raciais. A gente acredita que a capoeira contribui para as relações entre negros e não negros. A partir dessa ancestralidade, a gente afirma uma identidade e respeita o direito da diferença. O combate ao racismo é uma grande luta”, destacou a mestra Malu Farias, que coordena o projeto.

Além da questão histórica e cultural, a capoeira desenvolve no aluno habilidades que vão além das capacidades físicas. Como é um tema amplo, pode-se trabalhar de forma lúdica. Assim, brincando, os alunos tomam consciência do seu corpo e de suas capacidades motoras, facilitando o crescimento cognitivo e afetivo.

Uma das unidades de ensino que conta com aulas do projeto é a Escola Municipal de Educação em Tempo Integral Ana Nery, no Alto do Mateus. A diretora da unidade, Edivânia Maria, destacou os pontos positivos que o programa agrega à educação dos alunos.

“Os meninos estão adorando. Nós, como educadores, sabemos da importância desse apoio pedagógico, que só veio a acrescentar na educação das crianças. A gente sabe que a capoeira é uma atividade que desenvolve o aluno na questão cognitiva, psicomotora, então é algo que só veio a somar”, destacou a educadora.

Alunos aprovam – O mais empolgado com a aula de capoeira era o estudante José Henrique, de 10 anos, que cursa o 5º ano na Escola Ana Nery. “Eu gosto muito da aula de capoeira. O ritmo é divertido e os professores são muito bons”, contou.

Bruna Karla, de 9 anos, também é fã da aula de capoeira. Segundo ela, é um dos momentos mais legais na escola. “Eu me divirto muito com a capoeira. Eu e meus colegas não perdemos uma aula”, celebrou a aluna do 3º ano.

Equipe – A equipe que toca o projeto nas escolas de João Pessoa conta com 13 profissionais. Além da coordenadora da ação, a mestra Malu Farias, outros 12 educadores compõem o time, que realiza este trabalho em cerca de 20 unidades da Rede Municipal de Ensino.