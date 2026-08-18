Sepa realiza atendimento veterinário a animais resgatados após fortes chuvas em Santa Rita — Governo da Paraíba

A Secretaria Executiva da Proteção Animal da Paraíba (Sepa), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB), realizou, na última segunda-feira (4), uma ação emergencial de atendimento veterinário a animais resgatados em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município de Santa Rita. Ao todo, foram atendidos 38 animais, entre cães e gatos, que se encontravam em situação de vulnerabilidade após os impactos causados pelas chuvas. A iniciativa reforça o compromisso do Governo da Paraíba com a proteção e o bem-estar animal, especialmente em situações de emergência, nas quais os animais também são diretamente afetados e necessitam de cuidado imediato.

A ação contou com a atuação de médicos-veterinários da Sepa, que realizaram avaliação clínica completa em todos os animais, identificando possíveis enfermidades, lesões e condições decorrentes da exposição a ambientes insalubres. Durante os atendimentos, foram administradas medicações injetáveis nos casos em que houve necessidade, garantindo resposta rápida no controle de infecções, dores e outros quadros clínicos apresentados. Os animais também passaram por avaliação ultrassonográfica, permitindo uma análise mais detalhada do estado de saúde, especialmente em situações que exigiam investigação interna mais precisa.

O secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a importância da ação. “Em momentos como esse, é fundamental que o poder público esteja preparado para agir de forma rápida e eficiente, garantindo não apenas o amparo às pessoas, mas também aos animais, que muitas vezes são vítimas invisíveis dessas situações. Nosso trabalho é assegurar que eles recebam o cuidado necessário e digno”, ressaltou.

O gerente operacional de Resgates e Abrigos, Diego Reis, também reforçou o papel do cuidado contínuo após o resgate. “O resgate é apenas o primeiro passo. Esses animais chegam, muitas vezes, debilitados, assustados e expostos a diversas doenças. Garantir atendimento veterinário imediato é essencial para estabilizar o quadro clínico e oferecer uma chance real de recuperação. Nosso compromisso é cuidar de cada vida com responsabilidade e respeito”, afirmou.

A Sepa segue monitorando a situação no município e permanece à disposição para novas ações que possam surgir, reafirmando seu papel na promoção da saúde e bem-estar animal em todo o estado.