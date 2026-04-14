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Corredores da Bonita, com apoio da Prefeitura, participam de três corridas em um domingo e conquistam destaque regional

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O incentivo da gestão municipal de São José do Seridó, aliado à dedicação e ao esforço dos atletas locais, tem rendido resultados expressivos ao atletismo do município. A equipe Corredores da Bonita vem acumulando troféus, medalhas e posições de destaque em praticamente todas as competições de corrida de rua das quais participa.


No último domingo, o grupo teve uma agenda intensa, marcando presença em três eventos esportivos distintos e garantindo excelentes colocações.


Na II Corrida do 1º BEC, realizada em Caicó, participaram os atletas Josimar, Isaías, Felipe Pimenta e Macena. O município conquistou três pódios: Josimar ficou em 1º lugar na categoria 60+, Macena garantiu o 1º lugar na faixa etária de 30 a 39 anos, e Felipe Pimenta alcançou a 4ª colocação geral. Ainda na competição, Felipe Pimenta conquistou o 1º lugar na prova de 5 km, enquanto Macena terminou em 4º lugar nos 10 km.


Já na cidade de Santa Luzia, na Paraíba, 15 atletas da equipe representaram São José do Seridó e obtiveram mais quatro pódios. Participaram da prova os corredores: Joseni Silva, Eduardo (do Mercadinho), Zé Carlos, Valclécia, Papinha, Maria Luiza, Osvaldo Libânio, Macena, Felipe Pimenta, Felipe Santos, Felipe do Badaruco, Daniel Silva, o irmão de Daniel, Celma e Rubinaldo (atleta e motorista).


Entre os destaques, Maria Luiza conquistou o 2º lugar geral feminino; Macena ficou em 3º lugar na faixa etária de 30 a 35 anos; Felipe Pimenta alcançou o 1º lugar na mesma categoria; e Joseni Silva garantiu o 2º lugar na faixa dos 50 aos 55 anos.


Encerrando a maratona de competições do dia, o grupo também participou da 2ª Corrida de Emancipação Política, em Acari-RN. Nesta prova, competiram os atletas Jean Marceneiro, Ray Balbino, Itanário Oliveira, Raiane e Arthur Lennon. Apesar do bom desempenho, desta vez não houve conquistas de pódio.


Com resultados consistentes e presença constante nas competições regionais, os Corredores da Bonita seguem fortalecendo o nome de São José do Seridó no cenário esportivo.

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