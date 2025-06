Governo do Estado participa da programação da 26ª Festa do Bode Rei em Cabaceiras — Governo da Paraíba

O Governo do Estado participa da 26ª Festa do Bode Rei que acontece até este domingo (8), em Cabaceiras. Por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), Programa Empreender Paraíba, Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico estão sendo realizados debates, palestras e outras iniciativas.

Além de ser parceira da Festa do Bode Rei, ao lado da Prefeitura de Cabaceiras e do Sebrae-PB, a Sedap-PB promoveu o 2º Encontro de Mulheres do Agro, com o tema “Protagonismo, Espaço de Poder e Decisão”. O evento aconteceu na Sala do Empreendedor, do Programa Empreender Paraíba.

Na ocasião, a assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, fez um relato sobre a necessidade de maior participação das mulheres nos mais diversos campos da sociedade e, em especial, nas decisões políticas. Em seguida, ela apresentou as palestrantes do encontro. Cada uma delas pode falar um pouco sobre as suas histórias e vivências, exemplos de luta e conquistas de espaços. “Não é só chegar, é se manter, ter protagonismo”, ressaltou.

A primeira-dama e secretária de Saúde de Cabaceiras, Herika Aires, foi uma das palestrantes. “Eu digo diariamente para as mulheres que trabalham comigo lá na secretaria. Vamos trazer nossas histórias e mostrar. É essa experiência que serve de exemplo para que outras mulheres também despertem e se tornem protagonistas das suas próprias vidas”, salientou. Ela fez um breve relato sobre sua própria experiência de vida.

Herika Aires afirmou que “estamos, nós mulheres, em busca de melhoria para as nossas vidas e levar essa ideia para outras mulheres”. Ela destacou que “falar de sororidade, falar dessa união das mulheres é de extrema importância”. Um compromisso, disse ela, é realizar um novo debate em outro momento.

Outra palestrante foi Renata Sousa, chefe de Gabinete do Programa Empreender-PB. “É importante ter espaços para as mulheres debaterem e se perceberem protagonistas. A história de cada mulher é um exemplo e fortalece outras a ocuparem novos espaços”, comentou.

O evento contou, ainda, com participações de Vitoria Aparecida, presidente da Unisol Paraíba. Também participaram do encontro a empreendedora Aparecida Nóbrega; a produtora rural Aline Lima; a secretária de Desenvolvimento Social, Nathália Castro; e a coordenadora de Políticas Públicas, Rosilene Nunes.

Ambiente de negócios – O Empreender-PB participa da 26ª Festa do Bode Rei de maneira completa, promovendo a participação de artesãos beneficiados pelas linhas de crédito programa, além de realizar capacitações com palestras e debates e formatar linhas de crédito. Um aspecto importante é usar o espaço no evento para divulgar os serviços do órgão.

Foram selecionados 17 expositores na Festa do Bode Rei. “São todos artesãos de Cabaceiras que podem apresentar suas criações, comercializar seus produtos”, frisou Renata Sousa.

Um dos expositores na Festa do Bode Rei através do Empreender-PB é o artesão Júnior Sousa, da JRS Ateliê. “O evento em si é uma vitrine muito grande para o artesão. É importante vir e mostrar os produtos, fazer contatos. O Programa Empreender-PB abre oportunidades de negócios e de capacitação”, pontuou.

Renata Sousa, inclusive, lembrou que o Empreender-PB deve participar, até o fim do ano, de aproximadamente 20 exposições do agro. “Para o programa é uma grande vitrine, um espaço importante para mostrar os serviços oferecidos. Já para os produtores é um ambiente para fazer negócios”, comentou. Ela lembrou que foi em 2018, na própria Cabaceiras, que foi implementado o projeto piloto do programa.

A 26ª Festa do Bode Rei é uma correalização da Prefeitura de Cabaceiras, Governo do Estado e Sebrae-PB. O evento tem apoio Governo Federal, do Banco do Nordeste, da Apacco, da Federação Paraibana da Agricultura (Faepa), do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), entre outros.