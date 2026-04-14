Combustível adulterado faz viatura da PRF sofrer pane em Campina Grande
Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sofreu uma pane após usar combustível adulterado de um posto de gasolina na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. O caso aconteceu no sábado (11), mas foi divulgado somente nesta segunda-feira (13).
De acordo com a PRF, a viatura oficial foi abastecida com Diesel S10 e minutos após iniciar o deslocamento, o veículo sofreu pane total. O sistema de diagnóstico de bordo acusou a presença de água no combustível.
A corporação também informou que um outro veículo, particular, que abasteceu na mesma bomba de combustível que a viatura havia abastecido, também apresentou parada repentina de funcionamento menos de 100 metros após sair do local.
Com o problema, os inspetores da PRF retornaram ao estabelecimento para realizar os testes de qualidade do combustível. Os exames de comparação visual, temperatura e densidade apontaram que o combustível estava desacordo com os padrões vigentes de limpidez e densidade estabelecidos.
As responsáveis pelo posto de combustíveis, duas mulheres, uma de 41 e 45 anos, que são proprietária e gerente, respectivamente, foram identificadas e podem responder por crimes contra a ordem econômica por revenda de combustíveis em desacordo com as normas legais, além de crime contra as relações de consumo. Elas não foram presas.
Um boletim de ocorrência foi feito e procedimentos administrativos e legais cabíveis também foram abertos.