Combustível adulterado faz viatura da PRF sofrer pane em Campina Grande – Foto: PRF-PB.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sofreu uma pane após usar combustível adulterado de um posto de gasolina na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. O caso aconteceu no sábado (11), mas foi divulgado somente nesta segunda-feira (13).

De acordo com a PRF, a viatura oficial foi abastecida com Diesel S10 e minutos após iniciar o deslocamento, o veículo sofreu pane total. O sistema de diagnóstico de bordo acusou a presença de água no combustível.

A corporação também informou que um outro veículo, particular, que abasteceu na mesma bomba de combustível que a viatura havia abastecido, também apresentou parada repentina de funcionamento menos de 100 metros após sair do local.

Com o problema, os inspetores da PRF retornaram ao estabelecimento para realizar os testes de qualidade do combustível. Os exames de comparação visual, temperatura e densidade apontaram que o combustível estava desacordo com os padrões vigentes de limpidez e densidade estabelecidos.

As responsáveis pelo posto de combustíveis, duas mulheres, uma de 41 e 45 anos, que são proprietária e gerente, respectivamente, foram identificadas e podem responder por crimes contra a ordem econômica por revenda de combustíveis em desacordo com as normas legais, além de crime contra as relações de consumo. Elas não foram presas.

Um boletim de ocorrência foi feito e procedimentos administrativos e legais cabíveis também foram abertos.