O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 557 oportunidades no mercado de trabalho, nesta semana. Há vagas para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com e sem experiência em carteira de trabalho. O setor da construção civil está bastante aquecido, com destaque para 56 vagas de pedreiro e 48 de servente de obras. Clique aqui e confira todas as vagas.

Ainda no setor da construção civil, há oportunidades para pintor de obras (13), auxiliar de pedreiro (12), eletricista (9), ajudante de obras (8) e serralheiro (4).

Na indústria, há 66 postos de trabalho para auxiliar de linha de produção, com vagas para pessoas com e sem experiência. Também é destaque a oferta de 13 vagas de auxiliar de logística.

No comércio, há 22 oportunidades para vendedores, sendo 18 para vendedor pracista e quatro para vendedor interno. Também há oportunidades para ajudante de carga e descarga (23), operador de vendas (20) e arrumador de prateleiras (10).

Já no setor de serviços, os destaques são para as funções de atendente de cafeteria (13), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (12), ajudante de motorista (11), atendente de lanchonete (12), garçom (10), camareira (9), atendente de mesa (8), auxiliar de cozinha (7), cozinheiro (5) e cumim (3).

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado. Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade ou pelo telefone (83) 98654-8978.