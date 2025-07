Governo treina gestores e técnicos de municípios sobre Segurança do Paciente na Agevisa — Governo da Paraíba

Um treinamento regional sobre o Sistema de Notificação de Eventos Adversos e Segurança do Paciente será realizado nesta segunda-feira (7), das 8h às 16h, no Auditório da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa/PB), na Avenida João Machado, nº 109, 1º Andar, no Centro de João Pessoa/PB. O evento é promovido pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/PB), e tem motivação na implementação dos Núcleos Municipais de Segurança do Paciente (NMSP) no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) e na necessidade de alinhamento técnico-operacional com o Projeto de Planificação da Atenção à Saúde (PlanificaSUS).

Conforme o diretor-geral da Agevisa/PB, Geraldo Moreira de Menezes, o treinamento oferecido pela SES/PB corresponde a mais uma ação do Governo da Paraíba voltada para a ampliação e fortalecimento da cultura da Segurança do Paciente em todo Estado. O público alvo é formado por presidentes dos Núcleos Municipais de Segurança do Paciente, secretários municipais de Saúde da 14ª Região de Saúde e profissionais técnicos encarregados de atuar no apoio do sistema e na replicação de conhecimentos junto às unidades a que estejam vinculados.

De acordo com a diretora-técnica de Saúde e coordenadora estadual do Núcleo de Segurança do Paciente da Agevisa/PB, Polianna Estrela, a pauta do evento programado para segunda-feira contempla os seguintes assuntos: “Treinamento para utilização do Sistema de Notificação de Eventos Adversos”; “Avaliação da Qualidade e Consistência das Notificações Inseridas”; “Reforço das atribuições e responsabilidades do NMSP no Plano Global de Segurança do Paciente”, e “Alinhamento sobre os Fluxos e a Rotina de Trabalho do Núcleo no contexto da Planificação”.

Para garantir resultados satisfatórios ao treinamento, a SES/PB indicou aos participantes o seguinte material: Cartilha de Segurança do Paciente, com o passo a passo para implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (https://agevisa.pb.gov.br/documentos-pdf/seguranca-do-paciente/cartilha-seguranca-do-paciente-versao-revisada-e-atualizada-14-09-2022.pdf), Nota Técnica nº 05/2019/Anvisa, com orientações para a notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-n-05-2019-gvims-ggtes-anvisa.pdf/view) e publicação intitulada “Passo a Passo – Sistema de Cadastro de Instituições” (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/cadastro/cadastro-de-instituicoes/passo-a-passo-cadastrar-instituicao-2023-03-27.pdf).

O material técnico de apoio servirá de base para as discussões e orientações práticas do encontro, e a organização do evento recomenda que os participantes realizem uma leitura prévia e mantenham acessíveis no dia da Capacitação, e reforça a importância da participação e do compromisso dos representantes indicados, considerando a relevância da temática para a qualidade e segurança do cuidado prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).