Consultório móvel da Subea atende na Praça do Papa a partir desta segunda (11) – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), leva o consultório móvel até a região da Vila Sobrinho entre os dias 11 e 15 de maio, com atendimentos gratuitos voltados à saúde de cães e gatos.

A estrutura será montada na Praça do Papa, localizada na Av. dos Crisântemo, s/n, com serviços oferecidos das 8h às 13h. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados básicos com os animais, especialmente em áreas com maior demanda.

Serão disponibilizadas 15 senhas por dia para castração e outras 15 senhas para consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação. O atendimento é realizado por ordem de chegada, mediante distribuição das senhas.

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Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Cadastro no CadÚnico atualizado e impresso

Documento oficial com foto

Comprovante de residência

A iniciativa reforça as ações de saúde pública e controle populacional de animais domésticos, além de contribuir para a prevenção de doenças e promoção do bem-estar animal na Capital.