Brasil perde o herói da guitarra que fez o solo de Ovelha Negra

Há poucas semanas, Guilherme Arantes passou por João Pessoa fazendo, no Teatro Pedra do Reino, o show em que comemora seus 50 anos de carreira.

Não fui, mas – vou confessar – tive vontade de ir menos pelo protagonista e mais para ver em ação, e talvez cumprimentar no backstage, o guitarrista da banda.

Pois é. Para essa turnê comemorativa, Guilherme Arantes recrutou para a sua banda Luiz Sérgio Carlini. Carlini, um dos grandes guitarristas brasileiros.

Muita gente foi ao Pedra do Reino ver Guilherme Arantes. Quantas pessoas na plateia sabiam quem era Luiz Sérgio Carlini e que ele estava ali? Coisas do Brasil.

Nesta sexta-feira, oito de maio, em que faz três anos da morte de Rita Lee, começo o dia com a notícia triste de que Carlini morreu na noite desta quinta-feira (07).

Luiz Sérgio Carlini era paulistano, nascido em 31 de agosto de 1952. O nome de Carlini está associado a Rita Lee e ao momento em que ela explodiu para o sucesso.

Depois de ser expulsa dos Mutantes, Rita Lee passou algum tempo buscando o êxito e o reconhecimento como artista – compositora, cantora – de carreira solo.

A virada se deu em 1975. Foi o ano do lançamento do álbum Fruto Proibido, pela Som Livre. Fruto Proibido é um dos grandes álbuns do rock feito no Brasil.

Àquela altura, não era só Rita Lee. Era Rita Lee e Tutti Frutti. Tutti Frutti, o grupo que tocava com Rita Lee, era uma grande banda de Rock. Carlini era o guitarrista.

Inconfundível, o som do Tutti Frutti era resultado de Rita e do conjunto de músicos. Mas, nisso aí, foram imprescindíveis a sonoridade e a pegada da guitarra de Carlini.

Luiz Sérgio Carlini gravou vários discos com Rita Lee. Enquanto ela foi Tutti Frutti. Saiu no tempo em que Roberto de Carvalho entrou, e Rita passou do rock para o pop.

Luiz Sérgio Carlini era, essencialmente, um guitarrista de rock. Tinha muito de Keith Richards, o imenso – e, há muito, já lendário – guitarrista dos Rolling Stones.

Isso é pouco lembrado, mas Luiz Sérgio Carlini também tocou com Erasmo Carlos. Se não estou enganado, é dele o solo de Sou Uma Criança Não Entendo Nada.

O rock Sou Uma Criança Não Entendo Nada, de 1974, é de um dos melhores momentos rock’n’ roll de Erasmo Carlos, o álbum 1990 – Projeto Salva Terra!.

Inacreditável: uma vez, muitos anos atrás, vi Erasmo em cima de um caminhão cantando num comício em Cruz das Armas. O guitarrista da banda era Carlini.

Se você quer ouvir o som de Luiz Sérgio Carlini, recorra a dois álbuns de Rita Lee e Tutti Frutti. Fruto Proibido, de 1975, e Entradas e Bandeiras, de 1976.

Claro que Carlini tocou com muita gente, mas está tudo ali. As bases, os solos, a assinatura inconfundível. E as músicas em que ele, autor, é parceiro de Rita.

Ovelha Negra tem um dos melhores solos de guitarra da música popular brasileira. Simples, econômico, mas com uma beleza e um feeling extraordinários.

Ovelha Negra é um dos pontos altos – altíssimos – do repertório de Rita Lee. É de Luiz Sérgio Carlini o solo de guitarra. Sintetiza bem o legado desse herói da guitarra.