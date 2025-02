Cícero Lucena inspeciona recapeamento asfáltico no Cabo Branco e projeta serviços para Miramar e Tambaú

Dentro do programa ‘Asfalto Novo’, que avança com mais de 150 quilômetros de vias asfaltadas em vários bairros de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena inspecionou, na tarde desta quarta-feira (19), as obras que a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) está realizando em toda extensão da Avenida Cabo Branco. Na ocasião, o gestor da Capital destacou a melhoria da mobilidade urbana e projetou que todas as vias do bairro ficarão com pavimento novo, além de Miramar e Tambaú.

“Aqui, na beleza natural do nosso Cabo Branco, que não me canso de olhar, mas também vendo uma coisa boa, que é a prefeitura cuidando da cidade, trabalhando, asfaltando, fazendo bem a João Pessoa. Isso reflete na melhoria da mobilidade urbana e de vida. Vamos seguir avançando com asfalto em toda João Pessoa”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Seinfra, nesse contrato ainda contempla a Avenida João Câncio, em Manaíra; Alfredo Ferreira da Rocha e Rua Tenente João Coelho de Lim, ambas em Mangabeira. “É renovação completa. Investimento na ordem de R$ 2,5 milhões”, detalhou o secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.

Programa – O ‘Asfalto Novo’ vem realizando capeamento e recapeamento asfáltico, atingindo a marca de 225 ruas concluídas, com investimento de R$ 86,5 milhões. O número representa que a gestão municipal já executou mais de 150 quilômetros de asfalto em diversos bairros da cidade.

Benefício – Além da melhoria da mobilidade e fluidez no trânsito, a pavimentação asfáltica traz diversos benefícios, como conforto na condução para motoristas, absorve irregularidades na superfície, tem maior durabilidade, redução de custos com manutenção, redução da poeira e valorização imobiliária.

47 bairros já contemplados – Os bairros que receberam o serviço foram: Cuiá, Gramame, Grotão, Bairro das Indústrias, João Paulo II, José Américo, Mumbaba, Paratibe, Planalto Boa Esperança, Valentina, Aeroclube, Alto do Céu, Alto do Mateus, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Bairro dos Estados, Pedro Gondim, Jardim Oceania, Tambaú, Torre, Bessa, Miramar, Portal do Sol, Brisamar, Funcionários, Costa e Silva, Tambauzinho, Centro, Bancários, Altiplano, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, Distrito Industrial, Mangabeira, Ilha do Bispo, Ernesto Geisel, Água Fria, Jaguaribe, Cabo Branco, Expedicionários, Jardim Veneza, Mandacaru, Oitizeiro, Seixas, Varjão, João Agripino e Tambiá.