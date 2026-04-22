Helicóptero com crianças a bordo cai em Campina Grande

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Um helicóptero caiu no bairro do Mirante, em Campina Grande, na Paraíba, na manhã deste sábado (18). A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Quatro ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência. De acordo com a corporação, dentro da aeronave estavam três crianças. O estado de saúde delas ainda será verificado, mas a informação repassada é de que o acidente não foi fatal. O número total de ocupantes não foi informado.

O acidente aconteceu nas imedições de um hotel e de acordo com o diretor do prédio, a aeronave não caiu de forma brusca e que as pessoas que estavam dentro conseguiram sair.

Matéria em atualização.