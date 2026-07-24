Tibério emplaca aliado na Administração e Lindolfo ‘deixa’ o filho no comando do Esporte

André Freitas e Homero Pires Neto. (Reprodução)

O governador Lucas Ribeiro nomeou mais dois secretários de Estado, por conta das vagas deixadas pelo período de desincompatibilização. As pastas ocupadas são as de Administração, que estava com Tibério Limeira; e de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), que era comandada por Lindolfo Pires.

Lucas não precisou ir muito longe para definir os novos secretários. André Freitas Felix, que assume a Administração, já era um servidor lotado dentro da pasta. Ele ocupava o cargo de diretor executivo de Recursos Logísticos e Patrimoniais e é um nome indicado pelo ex-secretário Tibério Limeira, de quem ele é aliado.

Antes de chegar à secretaria de Administração, André passou pelas secretarias de Desenvolvimento Humano e de Juventude, Esporte e Lazer.

Já na Sejel, o escolhido foi foi Homero Pires Neto, que é filho de Lindolfo Pires, ex-secretário da pasta.

Ou seja, como aconteceu em outras secretarias, o titular saiu, mas “guardou a vaga” deixando alguém próximo.

Tibério Lima e Lindolfo Pires deixaram as pastas na leva de ex-secretários que saíram do Governo para disputar as eleições de outubro.

Outras nomeações feitas por Lucas

Além de André Freitas Felix e Homero Pires Neto, uma outra secretária foi nomeada neste sábado. Trata-se de Neidinha Nunes, que assumiu a secretaria de Desenvolvimento Humano, sendo uma indicação direta de Cida Ramos, presidente estadual do PT.

As nomeações de Jordy Leykon de Oliveira Pessoa como secretário executivo de Juventude, lotado na Sejel; e de Eduardo Henrique Cunha dos Santos como secretário executivo da Pesca também foram publicadas neste sábado no Diário Oficial do Estado.

A renovação no secretariado do Estado tem sido constante desde que Lucas assumiu a gestão. Um dos primeiros atos dele foi uma cerimônia solene para empossar 13 novos secretários.

Outras mudanças aconteceram ainda no fim do mandato de João Azevêdo (PSB). A exemplo das nomeações de hoje, algumas também foram indicações de quem estava deixando a pasta. Foi o caso de Raniere Barbosa, filho de Ricardo Barbosa, que assumiu a Companhia das Docas, responsável pelo Porto de Cabedelo, cargo deixado pelo pai, que é pré-candidato a deputado federal.

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Texto: Gabriel Abdon