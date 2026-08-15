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TV Brasil evoca carisma de Angela Ro Ro em show exclusivo neste sábado

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Por MRNews

Em homenagem à pianista, cantora e compositora Angela Ro Ro, que morreu em 8 de setembro de 2025, aos 75 anos, a TV Brasil exibe o último show da saudosa artista gravado para a televisão, registrado pela emissora pública com exclusividade há um ano, em 13 de março, no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

A apresentação Cheia de Amor pra Dar vai ao ar na madrugada deste sábado (9) para domingo (10), à meia-noite, no programa Cena Musical, comandado pela jornalista Bia Aparecida. O conteúdo especial já está disponível no app TV Brasil Play e também pode ser acompanhado no YouTube do canal.

Emoção marca espetáculo

A produção traz a homenageada no palco com seu carisma, espontaneidade e bom humor. A última performance registrada em vídeo de Angela Ro Ro para a televisão reforça o jeito irreverente e a personalidade autêntica da artista.

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Sem saber que era uma despedida, Ângela Maria Diniz Gonçalves abriu o coração para falar sobre toda sua paixão pela música e pelo público no emocionante show.

Com sua inconfundível voz grave e rouca, que deu origem ao apelido e nome artístico, Angela Ro Ro interpreta o vasto repertório de sucessos da sua trajetória.

A veterana entoa os clássicos autorais Amor, Meu Grande Amor, Came e Case e Compasso. A seleção musical ainda inclui canções como Tola Foi Você, Fogueira e Só nos resta viver.

“Eu desejo a vocês o melhor da vida: bênçãos, paz, alegria, muita saúde, proteção nas ruas e em vossos lares, tudo de melhor, prosperidade, muito sucesso e sorte. Eu amo vocês. Obrigado por terem vindo”, agradece a estrela nos momentos finais da performance.

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Angela Ro Ro completa a sensível declaração para o público que lotou a plateia para assistir à apresentação icônica: “Eu amo todos que me fazem trabalhar. Eu amo meu ofício. Meu ofício é minha arte. Minha arte é meu amor”, finaliza a carioca.

Na atração exibida pela TV Brasil, a diva também canta temas internacionais como Ne Me Quitte Pas, de Jacques Brel, e Night And Day, de Cole Porter.

Ainda empresta seu talento para Simples Carinho, de João Donato e Abel Silva, além de Escândalo, obra composta por Caetano Veloso para ela.

Trajetória da homenageada

No show que celebrava as suas quatro décadas de vida artística, Angela Ro Ro é acompanhada pelo pianista Ricardo Mac Cord. Com mais de 13 álbuns lançados ao longo da carreira iniciada nos anos 1970, além de participações em coletâneas especiais, a artista deixou mais de uma centena de gravações.

Angela Ro Ro marcou época e fez história na cena da MPB. A sua obra foi influenciada pelo trabalho de ícones da música como Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald.

Também compôs canções gravadas por personalidades de renome nacional como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Marina Lima, Simone e Zélia Duncan.

A mais visceral voz das canções de amor, Angela Ro Ro lançou no início da carreira, nos anos 1970, um de seus maiores sucessos, Amor, Meu Grande Amor. O hit cantado por multidões até hoje a colocou em lugar de destaque na música brasileira

Hospitalizada desde junho de 2025, a célebre cantora e compositora enfrentava um quadro de infecção pulmonar e não resistiu ao agravamento da doença no decorrer da internação e faleceu em setembro. Angela Ro Ro completaria 76 anos em dezembro passado.

Sobre a atração

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública.

Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.

Com direção de Waldecir de Oliveira e Maíra de Assis, o Cena Musical já recebeu personalidades consagradas como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio.

Outros astros e talentos da nova geração como Zé Renato, Arrigo Barnabé, Danilo Caymmi, Alice Caymmi e o projeto Casa Ramil participam dos próximos programas.

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