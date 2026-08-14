Lucas Ribeiro abre Expo Cajazeiras e destaca compromisso do Governo com produtores da Paraíba — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro, abriu oficialmente, no início da noite desta quinta-feira (7), a 3ª edição da Expo Cajazeiras, dentro do Circuito Paraíba Agronegócios — o evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) e se prolonga até sábado (9).

Durante visita aos estandes, Lucas Ribeiro destacou a importância do evento e reafirmou o compromisso do Governo com os produtores. “Até há bem pouco tempo, a Paraíba realizava três feiras por ano, isso desestimulava o produtor e impedia a nossa população de conhecer mais esse segmento tão importante para a nossa economia, para a segurança alimentar dos paraibanos. Hoje, são mais de 70 feiras, aproximando cada vez mais quem produz de quem compra”, acrescentou.

O secretário da Sedap, Joaquim Hugo, observou que a realização de um evento como a Expo Cajazeiras traz muitos benefícios. “Saímos de três exposições anuais para mais de 70, porque o Governo do Estado entendeu que um evento como esse é a oportunidade de o produtor apresentar seus produtos, fazer negócios, adquirir e compartilhar conhecimento. Já para os municípios, os benefícios são o fortalecimento da economia local, movimentando o comércio e o turismo”, disse.

A prefeita de Cajazeiras, Corrinha Delfino, também destacou a importância do evento para o município. “A Expo Cajazeiras mostra a força dos nossos produtores nessa região tão importante para o nosso Estado, que é o Alto Sertão. Quero agradecer mais este investimento do Governo em nosso município e convidar toda a população a prestigiar nossos expositores”, comentou.

A Expo Cajazeiras está sendo realizada no Parque de Exposições Antônio Cartaxo Rolim, às margens da BR-230, na entrada do município. A programação do evento conta com ações da Sedap-PB, como a entrega de alevinos e palestras do Projeto Encontro de Mulheres do Agro.