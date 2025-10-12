No Sertão, Lucas Ribeiro inaugura novo Polo de Ração Subsidiada e visita 1ª Expo Paulista — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, cumpriu uma extensa agenda no Sertão nessa sexta-feira (10). Ele participou da 1ª Expo Paulista, evento realizado pela Prefeitura de Paulista com o apoio do Governo da Paraíba; e na sequência, inaugurou o Polo de Ração Subsidiada de São João do Rio do Peixe, além de participar da programação de inaugurações alusivas ao aniversário de Poço de José de Moura.

Durante as agendas, Lucas Ribeiro destacou o compromisso do Governo da Paraíba com o fortalecimento do setor produtivo e o desenvolvimento equilibrado das regiões. “O Sertão tem mostrado sua força com trabalho, inovação e capacidade de produzir. O Governo do Estado tem sido parceiro dos municípios, apoiando o pequeno produtor, incentivando o agronegócio e investindo em obras e programas que melhoram a vida das pessoas. Essas ações, como a Expo Paulista e o Polo de Ração Subsidiada, são exemplos de políticas que geram oportunidades, renda e desenvolvimento para o interior”, afirmou o vice-governador.

A Expo Paulista, que segue até o domingo (12), movimenta a economia local e valoriza a bacia leiteira do município, um dos principais polos de produção da região. “Hoje é um dia de alegria para Paulista. A primeira Expo é uma ideia ousada, que mostra o tamanho e a grandeza da nossa cidade. A parceria com o Governo do Estado é fundamental, e a presença do vice-governador reforça esse compromisso”, destacou o prefeito de Paulista, Lucas Pereira.

Ração subsidiada – Em São João do Rio do Peixe, o vice-governador entregou mais um polo do Programa de Manutenção do Rebanho, com a destinação de ração animal subsidiada para auxiliar produtores durante o período de estiagem. O novo polo também atenderá os municípios de Bernardino Batista, Joca Claudino, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Santa Helena, Triunfo e Uiraúna.

“Essa ação chega em um momento importante, ajudando a manter o rebanho e o trabalho do homem e da mulher do campo. Isso significa garantir a produção de leite e o sustento de muitas famílias da nossa região”, afirmou o prefeito de São João do Rio do Peixe, Luiz Claudino.

A iniciativa é uma das maiores do Governo da Paraíba em apoio direto aos pequenos e médios produtores, garantindo ração com 50% de subsídio para rebanhos bovinos, caprinos, ovinos e suínos. Executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, o programa conta com investimento de R$ 33 milhões, beneficiando cerca de 70 mil produtores do semiárido e assegurando suplemento alimentar proteico para aproximadamente 800 mil animais.

Poço de José de Moura – Lucas Ribeiro encerrou o dia em Poço de José de Moura, ao lado da prefeita Laís Raquel, participando de inaugurações alusivas ao aniversário do município. Foram entregues pelo município o Matadouro Público Antônio da Mata, a Praça Ivonete Fernandes Anacleto e a Academia da Saúde Cândida Fernandes de Freitas.