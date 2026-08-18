FHOP Music, fenômeno da música gospel, se apresenta em cidades da Paraíba

FHOP Music, grupo fenômeno da música gospel | Foto: Divulgação.

O Ministério FHOP Music, um dos fenômenos da música gospel, se apresenta este fim de semana nas cidades de Campina Grande e Patos, na Paraíba. As apresentações acontecem em igrejas evangélicas e têm ingressos vendidos na internet.

O FHOP Music tem ganhado destaque nacional com canções que embalam momentos de louvor em igrejas evangélicas de todo o Brasil. O grupo é considerado uma das referências na geração atual do gospel.

Este fim de semana, o FHOP chega à Paraíba para duas apresentações. A primeira em Campina Grande, no evento Louva Campina, que acontece nesta sexta-feira (8) na Igreja Evangélica Quadrangular Sede. Os ingressos são vendidos pela internet e também estarão disponíveis no local do evento.

No sábado (9) o FHOP se apresenta na Conferência O Verbo 2026, da Igreja Verbo da Vida, que acontecerá na área externa do Patos Shopping. O evento tem se consolidado como um dos mais importantes para o público cristão no interior da Paraíba e já recebeu nomes como Rodolfo Abrantes e Julliany Souza.

“Estamos vivendo uma edição muito especial. Ver a Conferência O Verbo crescendo dessa forma é testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossa região. A FHOP chega para somar a esse propósito e acreditamos que será uma noite inesquecível”, destacou a organização do evento.

As inscrições na Conferência O Verbo 2026, onde o FHOP Music vai se apresentar, são limitadas e também acontecem pela internet.