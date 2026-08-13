Sine-PB oferece 679 vagas de emprego em nove municípios paraibanos — Governo da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) começa o mês de maio com 679 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Nesta segunda-feira (4), as oportunidades estão disponíveis em nove postos do Sine localizados em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita, Princesa Isabel, Sapé, São Bento, Guarabira e Cabedelo.

Na capital paraibana, o Sine-PB disponibiliza 296 postos de trabalho, com destaque para as funções de atendente de telemarketing (50), auxiliar de linha de produção (30), operador de telemarketing bilíngue (20), servente de pedreiro, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e pedreiro (10 vagas cada cargo), carpinteiro (oito), auxiliar de logística (seis), engenheiro civil e gerente comercial – exigindo formação superior completa (uma vaga cada cargo), entre outras funções.

O município de Patos disponibiliza 186 oportunidades. O destaque é para a função de operador de telemarketing ativo e receptivo (150). As oportunidades ainda contemplam as funções de mecânico de automóvel, aplicador de serigrafia, costureira em geral e pedreiro. Enquanto no município de Sapé, serão 14 vagas disponíveis para diversos cargos como: balconista, escrevente, mecânico de automóvel, técnico em saúde bucal, alinhador veicular.

Campina Grande reúne 75 vagas, contemplando vendedor pracista (10), almoxarife, cumim, confeiteiro, garçom, agente funerário, auxiliar de cozinha, promotor de vendas, entre outras funções.

Em Santa Rita, estão disponíveis 57 vagas nas funções de administrador (16), lavador de veículos (12), assistente de vendas e auxiliar de pedreiro (cinco vagas cada), engenheiro mecânico automotivo – ensino superior completo (cinco), supervisor comercial – ensino superior completo (uma). Já em Princesa Isabel, serão ofertadas 26 vagas para a função de servente de obras (cinco), operador de estação de tratamento de água e efluentes (quatro), entre outras.

Em São Bento, serão quatro oportunidades de trabalho no cargo de auxiliar de produção na confecção de roupas (duas), atendente de lojas e entregador de gás (uma vaga cada função).

No Sine-PB em Guarabira serão disponibilizadas 15 vagas de emprego para auxiliar de logística, auxiliar de limpeza e ajudante de carga e descarga de mercadoria (cinco vagas cada cargo), enquanto em Cabedelo, serão seis vagas contemplando vendedor em domicílio (três), ajudante de pintor com pistola (duas) e assistente de compras (uma).

Os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades do Sine-PB portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, o Sine-PB conta com 16 postos em funcionamento, além de cinco unidades de extensão de atendimento nas Casas da Cidadania, em João Pessoa. As unidades estão distribuídas nos municípios de Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sine-PB atua em parceria com empresas privadas na intermediação de mão de obra. Os serviços para empresas instaladas ou que pretendem se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas