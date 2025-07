Programação da 23ª edição do Bode na Rua prossegue até este domingo no município de Gurjão — Governo da Paraíba

A 23ª edição do Bode na Rua acontece até este domingo (27) no município de Gurjão com a expectativa de movimentar negócios entre R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão. O evento é uma realização da prefeitura de Gurjão com apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PB) e Empreender-PB.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, que participou da solenidade oficial de abertura da 23ª Bode na Rua de Gurjão na noite dessa sexta-feira (25), ressaltou o crescimento do tradicional evento agropecuário do Cariri paraibano. “A festa do Bode na Rua, que já tem uma história, é tradicional e referência no circuito de exposições e feiras, tem crescido a cada ano e demonstra a sua importância para a ovinocaprinocultura e o seu sucesso como exposição, ambiente de negócio e promotora de cultura. A população de Gurjão e todos os envolvidos no evento estão de parabéns”, enfatizou.

A 23ª edição do Bode na Rua conta com exposição de animais, concursos leiteiro e de raça, shows musicais, parque de diversão, além de comercialização de artesanato e outros tipos de produtos. O Programa Empreender-PB também participa do evento realizando inscrições e o projeto de renegociação de dívidas, o Resgate Empreender-PB.

Este ano, a festa Bode na Rua está distribuindo R$ 70 mil em prêmios nos concursos leiteiro e de pista e tem a presença de 42 expositores da Paraíba e de estados vizinhos, que estão expondo mais de 380 animais de diversas raças.

A programação prevê para este sábado (26) e domingo (27), além da Vila do Artesanato, a Expofeira de Caprinos e Ovinos, a realização de vários shows musicais. Estão programadas para se apresentar atrações como a banda Moleka Safada, Forró do Momento, Simara Pires e Os Três do Nordeste.

O prefeito de Gurjão, José Elias Borba, lembrou a importância das parcerias para o evento. “O sucesso da 23ª edição da Bode na Rua é fruto do trabalho dedicado de uma equipe do município, juntamente com parcerias importantes com o apoio do Governo do Estado, através da Sedap-PB e da Secult-PB, também da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), o Sebrae-PB, a Faepa-PB e tantos que contribuem para o sucesso da festa”, frisou.

Os produtores rurais que participam da 23ª Bode na Rua reafirmaram a importância do evento. Um deles é Beto Brasil, do município de Juazeirinho, que apresenta oito animais no evento. “É um espaço para apresentar nossa criação, a nossa produção”, comentou. E acrescentou: “Também se consegue fazer negócios e acompanhar a melhoria dos rebanhos com a troca de experiência entre os criadores”.

Outro produtor rural, Wagner Natalício, é do município de Jataúba, Pernambuco. Ele costuma participar de feiras e exposições em vários estados e afirmou que “divulgar o resultado da produção, mostrar os animais, participar dos concursos, é importante para o criador e os eventos permitem fazer isto”. Ele completou que as feiras e exposições “permitem fazer novos contatos, fechar negócios e melhorar a genética do rebanho”.

O presidente da Apacco, Júnior Nóbrega, destacou que “Gurjão é uma exposição tradicional. É uma das primeiras exposições e, juntamente com Cabaceiras, começou a dar essa alavancada no Cariri. Quando a gente fala em exposição, Gurjão sempre está na frente, é referência. É uma exposição voltada mais para a pista de animais, para demonstração de animais e a parte festiva”.

Realizada pela prefeitura de Gurjão, a 23ª edição do Bode na Rua, além da parceria do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, Secult-PB e Empreender-PB, ainda conta com o apoio do Sebrae-PB, Apacco, Banco do Nordeste, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB).