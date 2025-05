Governo promove homenagem às mães no Centro de Atendimento ao Autista de Campina Grande — Governo da Paraíba

Em comemoração ao Dia das Mães, o Centro de Atendimento ao Autista (CAA), em parceria com a Associação Campinense de Pais de Autistas (ACPA), realizou nesta sexta-feira (9) um almoço de homenagem às mães. Com decoração festiva, música ao vivo e uma deliciosa feijoada, as mães receberam brindes e participaram de um divertido bingo.

A coordenadora geral dos CAAs do estado, Adriana Rocha, falou sobre a importância do evento. “Não cansamos de parabenizar e valorizar estas mães tão importantes que desempenham um papel fundamental no cuidado e apoio aos seus filhos e precisam de momentos de lazer e reconhecimento. Este é um momento em que fortalecemos os laços entre os centros e os usuários com sua família”.

No CAA de Campina Grande são atendidos cerca de 300 usuários, entre crianças e adolescentes com TEA da segunda macrorregião de Saúde do Estado, que envolve 70 municípios pactuados. No local, os pais e responsáveis pelos usuários também recebem apoio, podendo participar de oficinas e atividades oferecidas pelos Centros.

De acordo com a coordenadora do CAA de Campina, Roberta Figueiredo, a interação com a família é fundamental. “Além das terapias e dos serviços ligados à saúde, nós sempre buscamos integrar a família e neste processo as mães são decisivas na interação no processo de sociabilização dos filhos. Quanto mais nos aproximamos da estrutura familiar, mais promovemos inclusão, sem falar na importância de enaltecer as mães”.

A dona de casa Sabrina Soares, mãe de Kelvin, de 14 anos, falou sobre a experiência no CAA. “Este é um atendimento que faz muita diferença. O Kelvin gosta e como mãe é um importante apoio pra mim e para todas as mães”, disse.

Na Paraíba, os Centros de Atendimento ao Autista mantidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, atendem a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) oferecendo serviço especializado e humanizado por meio de uma equipe multidisciplinar – com psicologia, serviço social, nutrição, terapia ocupacional, educação física, fonoaudiologia, entre outros.