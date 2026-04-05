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REUNIÃO INTERSETORIAL DISCUTIU BUSCA ATIVA ESCOLAR EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

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As Secretarias Municipais de Educação e Cultura (Semec) e do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Semthas), e Conselho Tutelar, em reunião intersetorial, nesta quarta-feira (15), trataram da busca ativa escolar, abordando questões referentes a impactos sociais causados pela pandemia na vida das famílias.


“Os alunos da rede municipal de ensino tiveram notórios prejuízos. Nossa preocupação é identificar as maiores perdas para traçarmos estratégias e sanarmos esses danos”, pontuou a titular da Semec, Juliana Andréa Dantas.


Concluída com alguns encaminhamentos, ainda de acordo com Juliana Andréa Dantas, o encontro teve o intuito de fortalecer o trabalho intersetorial da gestão em vista de melhorar o acompanhamento dos serviços prestados aos munícipes são-josé-seridoenses.


Participaram do encontro Romário Gomes( Coordenador do Ensino Fundamental) Francisco Ezequiel( Assistente Social) Iziane(Conselheira Tutelar) Juliana Dantas( Secretária de Educação) e Enilma Medeiros(Coordenadora da Educação Infantil).

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