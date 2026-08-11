Veja onde fazer doações para famílias desabrigadas pelas chuvas em João Pessoa
Foram disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa quatro pontos de arrecadação para doações de roupas e colchões, com o objetivo de apoiar as famílias que ficaram desabarigadas após as fortes chuvas que atingiram a capital e grande parte do estado nos últimos dias. Nos últimos quatro dias, segundo dados da Defesa Civil, João Pessoa acumulou quase 320 milímetros de precipitação, índice que já supera a média esperada para todo o mês de maio.
Os principais problemas registrados até o momento são alagamentos em diferentes pontos da cidade, provocados pelo alto volume de chuvas.
Os locais de arrecadação são o próprio Centro de Cooperação da Cidade, na Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano; o Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira; e os shoppings Mangabeira e Manaíra, com funcionamento das 8h às 17h.
As ações estão sendo captaneadas pela Defesa Civil de João Pessoa, que informou que até o momento não foram registrados incidentes mais graves.
“Até ontem (sexta), registramos aproximadamente 313 milímetros de chuva em quatro dias, um volume considerável que já se aproxima, e possivelmente já ultrapassa, a média histórica de maio, que é de 282 milímetros”, explicou o coordenador da pasta, Coronel Kelson Chaves.
Os contatos para acionar a Defesa Civil em caso de anormalidade são: 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.
Medidas adotadas pela Prefeitura para enfrentar os impactos da chuva na capital
Assistência
- A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) mobilizou as equipes das Cozinhas Comunitárias para a produção de quentinhas, que estão sendo entregues as famílias desabrigadas no Engenho Velho.
- As famílias enquadradas na situação de perda de habitação por conta da chuva serão cadastradas para serem inseridas em programas sociais, como o auxílio aluguel.
- Equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) também estão atuando no suporte a esses desabrigados e visitando famílias em vulnarabilidade social.
Trânsito
- A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) também se mantém em alerta, monitorando as ocorrências em tempo real e atuando de forma integrada com as informações repassadas pelo Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), o que tem garantido mais agilidade nas respostas e na prestação dos serviços.
- Um ponto que requer atenção é a ladeira do Cabo Branco. A Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho foi bloqueada na noite desta sexta-feira (1º) por conta de um deslizamento de terra. Quem vem pela Avenida Cabo Branco não acessa esse trecho final próximo à Praça de Iemanjá. A Semob-JP bloqueou, parcialmente, um trecho da via e o tráfego de veículos no local está sendo feito de maneira coordenada, por agentes de mobilidade. O acesso aos restaurantes no final da Avenida Cabo Branco está liberado apenas na faixa de rolamento da esquerda e os condutores de veículos devem ficar atentos à sinalização.
- Em relação ao monitoramento das vias, apenas a Avenida Sanhauá, nas proximidades da CBTU, no Varadouro, segue com o registro de acúmulo que dificulta o trânsito, exigindo maior cautela por parte dos condutores.
- O órgão reforça que segue à disposição por meio do WhatsApp (83) 98760-2134 e orienta que os consudores redobrem a atenção no trânsito durante o período chuvoso.
Saúde – Nos próximos dias, equipes da Atenção Básica darão continuidade ao acompanhamento em saúde no local onde foram acolhidos os desabrigados.
Infraestrutura – Com o auxílio de caminhões do tipo Vacall, equipados com sistema de alta pressão e sucção, equipes estão em vários bairros da capital fazendo serviços de limpeza e desobstrução de galerias.