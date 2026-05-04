João Pessoa antecipa meta de alfabetização prevista para 2026 e supera índice projetado



02/05/2026 |

14:00 |

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João Pessoa alcançou de forma antecipada a meta de alfabetização prevista para 2026, segundo dados do Indicador Criança Alfabetizada divulgados nesta sexta-feira (1º) pela Associação Bem Comum. A Capital paraibana superou o índice projetado de 62,69%, registrando 66% de estudantes alfabetizados na idade adequada, se consolidando entre as capitais brasileiras com avanço expressivo na Educação.

O levantamento mostra que João Pessoa está entre as cidades que apresentaram crescimento acima da média nacional entre 2023 e 2025, ao lado de capitais como Macapá, Aracaju, Salvador, São Luís e Vitória. Além disso, João Pessoa integra o grupo de cinco capitais brasileiras que alcançaram antes do prazo a meta estipulada para 2026, reforçando o protagonismo da cidade no cenário educacional.

Para a secretária de Educação e Cultura (Sedec), América Castro, o desempenho confirma que o trabalho realizado pela gestão municipal tem produzido resultados concretos. “O resultado mostra que estamos no caminho certo. É fruto de um esforço conjunto entre professores, gestores, coordenadores e todas as equipes que atuam diretamente na Educação. Seguimos firmes no compromisso de assegurar que cada criança tenha o direito de aprender, avançar e construir um futuro melhor”, destacou.

O estudo também aponta que quando as capitais assumem o compromisso com a alfabetização, os impactos vão além dos indicadores educacionais, refletindo diretamente no futuro das crianças e na construção de oportunidades.

Investimentos e programas – Os dados evidenciam que o avanço é resultado de políticas públicas consistentes e de estratégias voltadas para a aprendizagem na idade certa. Entre as principais ações desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino estão a formação continuada de professores, o acompanhamento pedagógico sistemático e programas específicos de fortalecimento da alfabetização.