Justiça Eleitoral realiza plantão para regularizar situação de eleitores em João Pessoa

Mutirão acontece no Espaço Cultural.. Divulgação

A Justiça Eleitoral da Paraíba realiza um plantão de atendimento neste sábado (2), das 8h às 14h, para eleitores que precisam emitir o primeiro título, transferir o domicílio ou regularizar pendências. O prazo para regularizar a situação eleitoral termina no dia 6 de maio.

Em João Pessoa, o atendimento será concentrado em dois postos no Espaço Cultural: um no mezanino para o público geral e outro no térreo para grupos prioritários.

Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o horário de funcionamento será estendido, das 7h às 18h, em todo o estado, com exceção de Sousa, Conceição e Taperoá, que terão horário diferenciado na segunda-feira (4).

Serviços disponíveis

Entre os serviços disponíveis estão o alistamento eleitoral (primeiro título), transferência de domicílio, revisão de dados e coleta biométrica. Também é possível regularizar pendências, como o pagamento de multas por ausência às urnas.

O atendimento presencial é obrigatório para quem vai emitir o primeiro título e para eleitores sem biometria cadastrada. Outros serviços, como atualização de dados, podem ser feitos online.

Segundo o TRE-PB, desde 13 de abril, já foram realizados quase 50 mil atendimentos. Apesar de a Paraíba estar entre os cinco estados com maior índice de biometria, ainda há 213.577 títulos irregulares.