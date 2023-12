Casa Mãe Bebê da Prefeitura de João Pessoa acolheu mais de 120 mulheres em 2023

A Casa Mãe Bebê, anexo do Instituto Cândida Vargas (ICV), acolheu mais de 120 mulheres em todo o Estado da Paraíba, que receberam os cuidados humanizados da equipe durante o ano de 2023. A unidade recebeu mulheres que acompanham seus recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal ou na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) no ICV, da Prefeitura de João Pessoa.

Para ser acolhida na Casa Mãe Bebê, a mulher precisa ter sido assistida durante a gestação no Instituto Cândida Vargas. A casa dispõe de 17 leitos, distribuídos em cinco dormitórios, climatizados e com banheiros exclusivos, contando ainda com sala de convivência e outros ambientes próprios de uma casa. As mães contam, ainda, com alimentação, acompanhamento de médico, enfermeira, técnico em enfermagem, psicólogo, psiquiatra e assistência social.

“Nosso maior número de mães vem do interior da Paraíba. A gente busca acolher bem essas mulheres de uma forma que contribua nesse momento delicado e de espera que elas estão enfrentando. Nas nossas atividades, adicionamos oficinas e palestras, visando tornar o dia delas mais produtivo e visando compartilhar saberes”, explica a coordenadora da unidade, Maria Claudia Milanez.

Segundo ela, o fluxo de mulheres assistidas na casa é dinâmico. Podem ficar alojadas por uma semana ou meses. Em geral, as mulheres são carentes, muitas vezes com transtornos psicológicos; usuárias de drogas ou que não tiveram acompanhamento pré-natal durante a gestação – fatores que contribuem para complicações na gravidez e no parto. “O nosso desafio é acolher essas mães e cuidar delas”, detalhou Maria Claudia Milanez.

Acolhida na Casa Mãe Bebê há mais de 40 dias, Daniele Tomaz destaca os cuidados que vem recebendo diariamente. “Desde que cheguei aqui que me sinto bem recepcionada por essa equipe maravilhosa na pessoa de Claudia e das enfermeiras. O nome do meu filho é João Gael e está recebendo os cuidados da maternidade”, disse.

Segundo o diretor-geral do ICV, Quintino Régis, a maternidade tem uma missão voltada para as mães, que vêm para a Capital para terem seus filhos. “Em alguns casos, precisam ficar internados. Neste momento que entra a atenção e os cuidados da Casa Mãe Bebê, com assistência na alimentação, local para dormir, atenção de uma equipe multiprofissional, para que elas possam sentir como se estivessem nas suas casas. Essa é a missão da maternidade de garantir esse olhar e esse cuidado por essas mães”, pontuou.

Casa Mãe Bebê – É um espaço de fundamental importância no âmbito do acolhimento pós-parto. A casa tem como objetivo acolher as puérperas que se encontram em alta hospitalar, todavia, os bebês ainda se encontram internados na Unidade de Terapia Intensiva ou Semi Intensiva.