Oposição protocola pedido de CPI do Padre Zé na Assembleia Legislativa da Paraíba

Os deputados de oposição, liderados pelo deputado estadual Wallber Virgolino, protocolaram, nesta quinta-feira (07), na Assembleia Legislativa da Paraíba, o pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar supostos desvios de recursos públicos do Hospital Padre Zé, na gestão do ex-diretor, Padre Egídio.

Virgolino (PL) conseguiu as 12 assinaturas necessárias para abertura. Assinaram o documento, além de Wallber, Camila Toscano (PSDB), George Morais (União Brasil), Anderson Monteiro (MDB), Tovar Correia Lima (PSDB), Sargento Neto (PL), Taciano Diniz (União Brasil), Michel Henrique (Republicanos), João Bosco Carneiro (Republicanos), André Gadelha (MDB), Fábio Ramalho (PSDB) e Paula Francinete.

Entre as justificativas para abrir a CPI, as informações de desvios de recursos públicos, entre eles estaduais, por meio de convênios e programas sociais, e eventual participação de agente públicos.

Ao Conversa Política, o deputado Wallber Virgolino, afirmou que o pedido vai, agora, para o presidente, que deve encaminhar à assessoria jurídica da Casa para avaliar se os requisitos foram cumpridos e, aí, repassar para as comissões.

Se você perguntar se o presidente regimentalmente pode travar, não pode. Agora, você sabe que na Paraíba tudo pode, né? (…) o ‘caba’ senta em cima, não dá em nada e pronto. O cabra vai entrar com o mandato de segurança e… Nada vai acontecer (…) Mas, legalmente, não tem como evitar não. Que foi uma derrota gigantesca pro governo, né? O governo achando que mandava na Assembleia, afirmou Wallber.

A oposição conseguiu assinaturas com apoio de uma governista, Dr. Paula. A parlamentar vive um imbróglio com um grupo do governador em Cajazeiras, onde o marido é prefeito e candidato à reeleição, e a briga “paroquial” pode ter contribuído para decisão da parlamentar.

É uma CPI que se instalada fará muito barulho, porque investigações, relatos de testemunhas podem vir à tona com mais facilidade; fragilidades no processo de fiscalização também…

Veja também:

– Opinião: Padre Egídio vai admitir que era “O Monarca” ou confessar que não estava só?

– Padre Egídio tem prisão mantida em audiência de custódia e vai para presídio em João Pessoa

– Gaeco diz que Padre Egídio movimentou R$ 4,5 milhões com vinhos, obras de arte e imóveis

— Padre Egídio e Amanda sacavam dinheiro na ‘boca do caixa’ para apagar rastros dos desvios, diz Gaeco

– OPINIÃO: caso Padre Zé escancara necessidade de mais transparência de entidades filantrópicas

– Caso Padre Zé: nove imóveis alvos da ‘Indignus’ foram citados em denúncia anônima feita ao MPPB