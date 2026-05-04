Ginástica laboral melhora saúde e desempenho dos servidores do Hospital Municipal Santa Isabel

No meio da correria do ambiente hospitalar, parar por alguns minutos para cuidar do corpo tem feito diferença na vida de quem trabalha no Hospital Municipal Santa Isabel, em João Pessoa. A ginástica laboral, realizada durante o expediente, vem ajudando colaboradores a lidar melhor com o cansaço, as dores e até limitações que antes pareciam permanentes.

A ginástica laboral consiste na prática de exercícios físicos de curta duração durante a jornada de trabalho. Os exercícios são simples, de respiração, alongamento, reeducação postural, bem como controle e entendimento corporal.

A coordenadora de fisioterapia, Isabella Cristina Jorge, explica que a prática é simples, mas traz resultados importantes. “São exercícios rápidos, mas que ajudam a reduzir dores musculares, prevenir lesões e melhorar a postura. Isso impacta diretamente na disposição e até na forma como esses profissionais atendem os pacientes”, destacou.

As atividades são conduzidas pela fisioterapeuta Rayssa Falcão e já apresentam resultados positivos entre os funcionários. É o caso de dona Maria José da Silva Severo, do setor de lavanderia, que relata mudanças significativas após participar da ginástica laboral. “Eu não conseguia subir em nada mais alto, nem me curvar, agora já consigo me abaixar até o chão”, contou.

A iniciativa reforça a importância do cuidado com a saúde do trabalhador dentro do ambiente hospitalar, refletindo diretamente na qualidade de vida dos profissionais e no atendimento prestado à população.