Após interrupção causada por fortes chuvas, abastecimento de água é retomado no Conde

Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. Foto: Divulgação

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou que o sistema de abastecimento de água no município de Conde voltou a operar no início da noite deste sábado (2), após interrupção provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região, provocando a inundação Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. A previsão é de que o fornecimento no Centro da cidade seja normalizado de forma gradual ainda ao longo da noite.

Segundo a companhia, as equipes continuam mobilizadas na recuperação da Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame, que teve parte da sua estrutura comprometida após ser atingida pela cheia do Rio Gramame, cujo nível chegou a um patamar considerado histórico.

Sistema foi desligado por segurança

De acordo com a Cagepa, a inundação afetou principalmente a área elétrica da estação, o que exigiu o desligamento emergencial do sistema para evitar danos maiores e riscos operacionais. O fornecimento de energia da unidade foi suspenso temporariamente pela Energisa, a pedido da própria companhia.

Para viabilizar a retomada, foram enviados ao local geradores extras e bombas para retirada da água acumulada, permitindo o avanço dos trabalhos de recuperação.

Retomada gradual a partir de segunda

A expectativa da Cagepa é que, com a redução das chuvas, a estação volte a operar ainda na noite deste domingo (3). Com isso, o abastecimento deve ser retomado gradualmente a partir da segunda-feira (4) em áreas afetadas de João Pessoa e Cabedelo.

Enquanto o sistema não é completamente restabelecido, a companhia reforça a orientação para que a população faça uso consciente da água, priorizando atividades essenciais.

Locais afetados

João Pessoa

Aeroclube, Água Fria, Altiplano, Anatólia, Bancários, Barra de Gramame, Bessa, Brisamar, Cabo Branco, Castelo Branco, Cidade dos Colibris, Colinas do Sul, Costa do Sol, Costa e Silva, Cristo Redentor, Cuiá, Distrito Industrial, Ernesto Geisel, Estados, Funcionários, Gramame, Grotão, Indústrias, Jardim Cidade Universitária, Jardim das Acácias, Jardim Oceania, Jardim São Paulo, Jardim Veneza, João Agripino, João Paulo II, José Américo, Manaíra, Mangabeira, Miramar, Muçumagro, Muçumagro Praia do Sol, Mumbaba, Paratibe, Penha, Planalto Boa Esperança, Polo Turístico, Ponta do Seixas, Portal do Sol, Rangel, Róger, São José, Tambaú, Tambauzinho, Treze de Maio e Valentina.

Cabedelo

Amazonia Park, Areia Dourada, Camalaú, Camboinha, Centro, Distrito Industrial, Formosa, Intermares, Jacaré, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim Brasília, Jardim Camboinha, Jardim das Acácias, Jardim Jericó, Jardim Manguinho, Manaíra, Monte Castelo, Morada Nova, Oceania VI, Parque Esperança, Parque Verde, Poço, Ponta de Campina, Ponta de Matos, Portal do Poço, Praia de Jacaré, Praia do Poço, Recanto do Poço, Renascer, Salina Ribamar, Santa Catarina e Vila Feliz.