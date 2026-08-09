Prefeitura de João Pessoa amplia assistência às famílias desabrigadas pela chuva, que já somam 46 acolhidas

As secretarias municipais que formam a força-tarefa instituída pelo prefeito Leo Bezerra para assistência às famílias atingidas pelas fortes precipitações em João Pessoa passaram à tarde deste sábado (2) percorrendo diversos bairros. Nesse trabalho foi ampliado o acolhimento as famílias desabrigadas, que passou de 11 para 16. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), choveu no dia de hoje 56 milímetros. Nas últimas 48h, o volume de chuva foi de 196 mm, ultrapassando a média história para o mês de maio, que é de 282 mm.

As 16 famílias desabrigadas somam 46 pessoas da Comunidade Engenho Velho, em Gramame, que foram realocadas para abrigamento temporário no Ginásio Ivan Cantisani (bairro Tambiá), além de uma idosa e o neto, que estão em abrigo institucional.

Na tarde deste sábado, sete imóveis foram interditados totalmente e um parcialmente. Duas pessoas foram realocadas para casa de familiares. Esses imóveis ficam localizados nos bairros São José (5), Mangabeira (1), Colibris (1) e Centro (1).

A Defesa Civil também registrou dois pequenos deslizamentos de barreiras: um no bairro São José e outro em Cruz das Armas, sem pessoas feridas. Os Rios Jaguaribe (no trecho da Comunidade São Rafael) e Gramame (Engenho Velho) transbordaram, mas não houve registro de feridos.

Limpeza – A força-tarefa de zeladoria e limpeza também está atuando na limpeza do lixo depositado irregularmente em áreas públicas. O objetivo é prevenir transtornos, especialmente diante da iminente temporada de chuvas. As ações incluem a limpeza de vias públicas, bocas de lobo, canais e do sistema de coleta pluvial, visando otimizar o escoamento das águas e, consequentemente, evitar o acúmulo, alagamentos e inundações.

A ação conjunta reforça o compromisso da gestão municipal com a limpeza urbana e a qualidade de vida da população. No entanto, é fundamental destacar que esse trabalho também depende diretamente da colaboração dos cidadãos. Neste sábado, por exemplo, as equipes atuaram em uma área do Valentina onde, infelizmente, o descarte irregular de lixo tem sido recorrente.

Trabalho integrado – A força-tarefa montada pela Prefeitura é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.

Alerta renovado – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo, com previsão de chuvas de 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h. O aviso é válido até as 10h do domingo (3).

Os contatos para acionar a Defesa Civil em caso de anormalidade são: 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Dados sobre ocorrências de chuvas em João Pessoa – de sexta-feira (1º) até as 16h30 deste sábado (2):

-Sete imóveis interditados totalmente e um parcialmente. Duas pessoas foram realocadas para casa de familiares;

-Dois deslizamentos de barreiras: São José e Cruz das Armas. Não houve feridos;

-16 famílias da Comunidade Engenho Velho no abrigo temporário no Ginásio Ivan Cantisani (bairro Tambiá). Uma idosa e o neto estão em abrigamento institucional.