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Sine-JP promove ação de empregabilidade com oferta de 70 vagas nesta segunda-feira

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O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) realiza, nesta segunda-feira (4), uma ação de empregabilidade com oferta de 70 vagas de trabalho. A iniciativa acontece das 9h às 12h, na unidade do Sine-JP, localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho. Serão disponibilizadas oportunidades para três empresas.

A Padaria El Dourado oferece 40 vagas, distribuídas entre os cargos de atendente, balconista de padaria, chapeiro, operador de caixa e auxiliar de serviços gerais. Já a rede Bob’s disponibiliza 20 vagas para atendente, enquanto a Empadinha Barnabé oferta 10 vagas, também para a função de atendente.

“Todas as vagas não exigem experiência, esse é um grande diferencial, e o trabalhador que está buscando essa oportunidade deve se dirigir até o Sine João Pessoa levando documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de residência, mas o primordial é que ele leve três currículos para já participar desses momentos, e quem sabe já sair de lá contratado”, informou Rebeca Sodré, coordenadora do Sine-JP.

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