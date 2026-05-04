Estado inicia retomada do abastecimento de água na Grande João Pessoa — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba informou, por meio do Relatório Situacional nº 001/2026 do Gabinete de Crise Interinstitucional, após reunião na tarde deste sábado (2), que não há registros oficiais de vítimas fatais diretas em decorrência das fortes chuvas que atingem diversas regiões do estado nos últimos dias. O documento também destaca que o abastecimento de água já está em processo de retomada, com operações emergenciais em curso na Grande João Pessoa.

Segundo o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, a rede assistencial em Santa Rita segue em pleno funcionamento, com unidades operando sob plantão médico ativo, suporte de geradores e reforço de equipes. O monitoramento sanitário também foi intensificado para prevenir doenças comuns após enchentes, como leptospirose e doenças diarreicas.

Na área de abastecimento, a Cagepa informou que os sistemas Marés e Translitorânea permanecem funcionando, garantindo cerca de 50% do fornecimento para a Grande João Pessoa. A previsão é que a operação da unidade afetada seja retomada até o fim deste domingo (3), com normalização gradual durante a segunda-feira (4). Enquanto isso, bairros da Capital estão sendo atendidos por meio de rodízio, entre eles Valentina, Manaíra, Jardim Oceania, Aeroclube e Bessa. Já no município de Conde, o abastecimento começou a ser restabelecido hoje, no início da noite.

O relatório também mostra a ampla mobilização das forças de resposta. O Corpo de Bombeiros já realizou 390 atendimentos (171 ocorrências e 219 ações assistenciais), resgatou 306 pessoas e mobilizou 746 militares, além de viaturas, embarcações e aeronaves em diversas cidades paraibanas.

Mesmo com o cenário desafiador, o Governo ressalta que o foco permanece na assistência às famílias afetadas, recuperação da infraestrutura e normalização dos serviços essenciais. A recomendação à população é seguir acompanhando os canais oficiais e evitar áreas de risco.