Prefeitura de Bayeux decreta situação de emergência após fortes chuvas

Reprodução/TV Cabo Branco

A cidade de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, registrou aproximadamente 155 milímetros de chuva nos últimos dias, volume considerado elevado para o curto período. Diante dos impactos, a Prefeitura decretou situação de emergência por 180 dias, conforme publicação no Diário Oficial do Município neste sábado (2).

As fortes chuvas, que se intensificaram desde a última terça-feira (28), provocaram a elevação do nível dos rios e cursos d’água, além de alagamentos em diversos bairros e interdições de vias. Moradores relataram dificuldades de deslocamento e prejuízos materiais em áreas mais vulneráveis.

Impactos diretos

De acordo com dados da Defesa Civil, cerca de 12 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no município. O número de desalojados varia entre 500 e 600 pessoas, enquanto aproximadamente 600 moradores estão desabrigados, dependendo de abrigos públicos ou auxílio do poder público.

Os dados colocam Bayeux entre as cidades mais impactadas pelas chuvas recentes na Paraíba, tanto pelo volume acumulado quanto pelo número de atingidos.

Medidas emergenciais

Com o decreto de situação de emergência, a gestão municipal passa a ter mais rapidez para executar ações emergenciais, como a contratação direta de serviços e a aquisição de insumos para atendimento à população afetada.

A medida também permite o uso provisório de imóveis em áreas seguras, em casos de risco iminente, além de viabilizar obras emergenciais para recuperação de áreas atingidas e prevenção de novos danos.

Equipes da Defesa Civil e de secretarias municipais seguem atuando nas áreas mais afetadas. As famílias atingidas recebem abrigo temporário, alimentação, água potável e atendimento de saúde, além de acompanhamento social. Parte dos moradores também está sendo contemplada com auxílio aluguel.

Monitoramento

O cenário segue sendo acompanhado por órgãos municipais, estaduais e federais. A oficialização da situação de emergência permite ao município solicitar apoio adicional para reforçar as ações de resposta e assistência.

A orientação é que, em casos de risco, a população acione a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil Estadual (199).