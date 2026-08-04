Vídeo registra momento em que motorista de ônibus atropela motociclista, em João Pessoa

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motorista de ônibus, após uma discussão no trânsito, invade a calçada e atropela um motociclista, que morreu no local, na tarde da quinta-feira (23), no bairro do Cuiá, na Zona Sul de João Pessoa. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O vídeo mostra o motociclista parado sobre a calçada, com a moto estacionada. Em seguida, ele caminha até a faixa de trânsito. Nesse momento, o ônibus se aproxima e faz um movimento brusco em direção ao local onde a vítima estava. O veículo passa por cima do motociclista e o arrasta por alguns metros. Dois outros motociclistas também são atingidos.

A vítima que morreu foi identificada pela família como Matheus de Souza Soares, de 26 anos. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, o caso teve início após uma discussão de trânsito entre o motorista do ônibus e o motociclista.

Homem foi identificado como Matheus Souza, de 26 anos, após situação no Cuiá, em João Pessoa – Foto: Reprodução. Gustavo Demétrio

A Polícia Civil informou que o condutor do transporte coletivo deixou o local após o atropelamento, mas foi localizado e preso em flagrante horas depois. Ele deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, além de duas acusações de lesão corporal.

O motorista deve passar por audiência de custódia na sexta-feira (23). A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com o Hospital de Trauma de João Pessoa, uma das vítimas feridas, de 56 anos, recebeu alta na tarde da quinta-feira (23). A outra, de 29 anos, segue internada, com quadro de saúde estável.

Estado do ônibus após discussão no Cuiá, em João Pessoa – Foto: FL. Gustavo Demétrio

Posicionamento do Sintur-JP

Antes da prisão, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) informou, em nota enviada ao g1, que não houve discussão. Segundo a entidade, com base no relato do condutor, o ônibus trafegava dentro do limite de velocidade da via quando o motociclista caiu à frente do veículo, sem possibilidade de evitar o atropelamento.

Nesta sexta-feira (24), a Rede Paraíba voltou a procurar o sindicato para um novo posicionamento, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Perícia no local da discussão e no ônibus

Perícia no local da discussão e no ônbus. Diogo Pinheiro/TV Cabo Branco

Uma perícia foi realizada no local da morte pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC-PB) e, de acordo com o perito Fabrício Menezes, foi constatado que a vítima que acabou morrendo foi arrastada pelo ônibus por alguns metros. O ônibus passou por perícia posterior, já que o motorista do veículo fugiu depois do ocorrido.

Na perícia realizada no ônbus, o IPC encontrou resquícios de massa encefálica no pneu esquerdo traseiro do veículo, além da lataria destruída na parte dianteira.

Antes da investigação aberta, preliminarmente a Polícia Militar informou que testemunhas relataram que o desentendimento começou após uma troca de acusações entre os dois condutores. Em seguida, o motorista do transporte coletivo avançou o veículo e atingiu o motociclista.