Fluminense dá “chapéu” no Vasco e contrata Joaquín Lavega para 2025, Marcelo Santanna é atacado nas redes

Por MRNews



Fluminense dá “chapéu” no Vasco e contrata Joaquín Lavega para 2025

O Fluminense surpreendeu o mercado ao anunciar a contratação do atacante uruguaio Joaquín Lavega, ex-River Plate-URU. O jogador de 19 anos, que vinha negociando com o Vasco desde o final de novembro, optou por assinar com o Tricolor das Laranjeiras por cinco anos, em uma negociação que pegou muitos de surpresa.

Disputa entre Fluminense e Vasco

A diretoria vascaína estava confiante no acerto com Lavega, após semanas de conversas avançadas com os empresários do atleta. No entanto, o Fluminense agiu rapidamente, com base na indicação do setor de análise do clube, e fechou o negócio de forma sigilosa.

Em nota oficial, o Fluminense anunciou:

“O Fluminense e o River Plate-URU comunicam a transferência do atacante Joaquín Lavega, que já realizou exames médicos e esteve nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho para assinatura de contrato de cinco anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem passagens pela seleção principal e de base do Uruguai.”

Quem é Joaquín Lavega?

Lavega é considerado uma promessa do futebol uruguaio. Na última temporada, ele disputou 35 partidas pelo River Plate-URU, marcando 11 gols e contribuindo com 4 assistências. Sua atuação chamou a atenção do técnico Marcelo Bielsa, que o incluiu na lista de convocados da seleção uruguaia para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O atacante canhoto, conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, chega ao Fluminense como parte do planejamento do clube para 2025. Ele se junta aos reforços já anunciados: Hércules (volante), Freytes (zagueiro) e Paulo Baya (atacante).

Reação no Vasco

Nos bastidores, o desfecho da negociação gerou surpresa em São Januário. Apesar de saberem da concorrência, os dirigentes vascaínos não esperavam que o Fluminense entrasse na disputa e concluísse o negócio tão rapidamente.

O Vasco agora segue focado em outras negociações para reforçar o elenco de 2025. Recentemente, o clube esteve envolvido em especulações sobre outros jogadores, como Lucas Freitas e Tchê Tchê, além de acompanhar de perto o mercado sul-americano.

O que esperar de Lavega no Fluminense?

Com seu talento precoce e experiência em competições internacionais, Joaquín Lavega promete ser uma peça importante no ataque tricolor. O jovem atacante chega em um momento de ambição do clube, que busca consolidar sua posição no cenário nacional e internacional.

A estreia de Lavega no futebol brasileiro será acompanhada de perto pelos torcedores e analistas, que esperam que o uruguaio corresponda às expectativas criadas pela negociação.