Hospital de Coremas atende mais de 260 pessoas durante feriadão — Governo da Paraíba

O Hospital e Maternidade Estevam Marinho, unidade integrante da rede estadual de saúde em Coremas, atendeu 264 pessoas durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tirandentes, no intervalo compreendido entre a sexta-feira (18) e a meia-noite dessa segunda-feira (21). Neste período, 12 pessoas precisaram ser internadas para observação e cuidados posteriores às consultas por causas diversas, entre elas, pneumonia, arbovirose, diarreia, dor torácica e pico de hipertensão.

Na sexta-feira (18), o hospital atendeu 89 pessoas; no plantão do sábado (19), outras 95 passaram por avaliação médica; no domingo (20), mais 80 pacientes procuraram o serviço; e na segunda-feira (21), mais 82 pessoas foram atendidas na unidade.

Pacientes se queixando de dores lideraram a demanda de atendimentos no período, com 86 ocorrências, seguidos de pessoas com sintomas de síndrome gripal, com 29 ocorrências, e de casos de diarreia, com 24 registros, Mas o hospital atendeu ainda 15 pacientes com crise nervosa, 12 com crise hipertensiva, 11 com febre, outros 11 com cefaleia, 10 pacientes com trauma e outros 10 com reação alérgica, além de duas pessoas mordidas por animais, uma vítima de sinistro de trânsito com moto, uma pessoa ferida com objeto perfuro/cortante, entre outras ocorrências.

A diretora geral Josielma Oliveira afirmou que os atendimentos se mantiveram na média dos plantões dos finais de semana. “Comparando o movimento do feriadão com os plantões de finais de semana corriqueiros, a gente não evidenciou um aumento de demanda diária diferente do que acontece normalmente em nossa unidade”, destacou ela.