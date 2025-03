Embaixada do Brasil em Lisboa recebe investidores para conhecer potencial turístico da Paraíba — Governo da Paraíba

A Embaixada Brasileira em Lisboa e o Governo da Paraíba realizaram um coquetel de negócios para o trade turístico europeu, com o objetivo de promover o estado como destino turístico e atrair investimentos para o setor da construção civil. O evento, que aconteceu no âmbito da “Missão Paraíba”, reuniu construtores, empresários e empreendedores.

O governador João Azevêdo destacou a importância da participação na BTL para expandir as relações comerciais com o mercado europeu e divulgar as ações de turismo no estado. “A nossa participação na Bolsa de Turismo de Lisboa faz com que, através de um estande que montamos em parceria com o Sebrae e a Fecomércio, possamos divulgar não apenas o Polo Cabo Branco, mas todas as ações que estamos fazendo voltadas para o turismo no interior do estado, com a participação dos setores da construção civil e imobiliário para fazer uma grande divulgação da Paraíba e vamos apresentar também a nossa cultura, levando o nosso forró e tudo que temos a oferecer”, explicou o governador.

Presentes no evento, além do Governador da Paraíba, estiveram, entre outros, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena.

“Estamos na BTL pelo segundo ano consecutivo. No primeiro, o ano passado, viemos apresentar um sonho, agora, em 2025, mostramos a realidade, o Polo Cabo Branco. Este é um projeto que só é possível graças ao extraordinário empenho do Governo, mas também dos empresários e a parceria com Prefeitura, liderada por Cícero Lucena”, afirmou João Azevêdo.

A participação da Paraíba na BTL é uma oportunidade estratégica para o estado fortalecer sua imagem no mercado europeu e atrair turistas e investidores. A divulgação do turismo no interior do estado e a apresentação da cultura paraibana são pontos-chave da estratégia para atrair visitantes e promover o desenvolvimento econômico da região.